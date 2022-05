Πολιτική

Τσίπρας: Αμήχανος και στριμωγμένος ο Πρωθυπουργός

«Μη γίνει τροχοπέδη για τα εθνικά θέματα η δυσκολία που βιώνετε σε πολιτικό επίπεδο εξαιτίας των δικών σας επιλογών», είπε ο Τσίπρας απευθυνόμενος στον Μητσοτάκη.

"Αμήχανο" και "στριμωγμένο" χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας λαμβάνοντας το λόγο στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας. Όπως είπε, ξεκινώντας την ομιλία του, "αυτή η αμηχανία και η δυσκολία" έχουν να κάνουν με τα "αποτελέσματα της πολιτικής" της κυβέρνησης.

"Ο βασικός λόγος της αμηχανίας σας είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας βιώνει εξαιτίας των πολιτικών σας μία πρωτοφανή λαίλαπα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία να έρχεστε σήμερα σε μία συζήτηση κατεξοχήν κρίσιμη για εθνικά θέματα και να βρίσκεστε σε αυτό το δίλημμα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα”, δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας και εξήγησε πως από τη μια καλείται ο πρωθυπουργός να "υπερασπιστεί" μια συμφωνία με τις ΗΠΑ "δίχως ανταλλάγματα" και λίγο μετά τη δημοσιογραφική αποκάλυψη ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να "πριμοδοτήσουν" την Τουρκία και από την άλλη αντί να μιλάει για τα "κρίσιμα εθνικά θέματα" να "υπεραμύνεται" μιας πολιτικής που "έχει οδηγήσει στην ανέχεια της συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας".

"Μη γίνει τροχοπέδη για τα εθνικά θέματα η δυσκολία που βιώνετε σε πολιτικό επίπεδο εξαιτίας των δικών σας επιλογών. Άλλα τα οικονομικά και τα κοινωνικά, άλλα τα εθνικά", σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν "πολλές ευκαιρίες" για να συζητηθούν τέτοια θέματα, όπως η ΔΕΗ, το ενεργειακό ή η ακρίβεια.

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Πάει πολύ να μου κουνάτε εσείς το δάχτυλο για διπλή στάση στην εξωτερική πολιτική

«Το να μου κουνάτε εσείς το δάχτυλο για διπλή στάση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής πάει πολύ, που συμμετείχατε στα συλλαλητήρια για την ονομασία της Βόρειας Μακεδονίας και όταν γίνατε πρωθυπουργός τα ξεχάσατε όλα και την τιμάτε και την τηρείτε και όλα τα κάνετε. Μόνο φοβάστε να φέρετε προς κύρωση τα μνημόνια συνεργασίας μην τα καταψηφίσει η μισή σας ΚΟ», σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στη δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε για τη στάση που εκφράζει το κόμμα του ότι «δεν είναι ζήτημα συγκυρίας το ότι έχουμε αυτή τη στάση, δεν έχουμε ανάγκη να το παίζουμε ούτε φιολαμερικανοί ούτε αντιαμερικανοί». «Εμείς στηρίζουμε και προστατεύουμε τα ελληνικά συμφέροντα, δεν εξυπηρετούμε τα αμερικανικά συμφέροντα με αντάλλαγμα θολές υποσχέσεις». Τόνισε ότι «εδώ είναι η διαφορά μας», καθώς «επί ΣΥΡΙΖΑ πράγματι έγιναν πολύ ουσιαστικά βήματα, είχαμε απόλυτη αίσθηση της ευθύνης να υπερασπιστούμε την εθνική γραμμή και προχωρήσαμε σε επιλογές που ενίσχυσαν το ρόλο της χώρας διεθνώς».





