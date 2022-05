Κόσμος

Φινλανδία: η αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και οι απειλές από την Ρωσία

Η χώρα εγκαταλείπει την γραμμή της ουδετερότητας, που ακολουθούσε επί πολλές δεκαετίες. Έντονη η αντίδραση του Κρεμλίνου.

Η Φινλανδία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, ανέφεραν ο Φινλανδός πρόεδρος Sauli Niinisto και η πρωθυπουργός Sanna Marin σε κοινή δήλωσή τους την Πέμπτη, σε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η Φινλανδία πρέπει να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση», ανέφεραν. Πρόσθεσαν ότι ελπίζουν πως εθνικά βήματα που πρέπει να γίνουν για τη λήψη της απόφασης θα γίνουν γρήγορα, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οπως σημειώνει το Reuters, η Φινλανδία, η οποία έχει σύνορα 1.300 χλμ. και ένα δύσκολο παρελθόν με τη Ρωσία, παρέμεινε εκτός του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου για να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τον ανατολικό γείτονά της.

Πεσκόφ: Απειλή για την Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ αντέδρασε στα σχέδια της Φινλανδίας να ενταχθεί σύντομα στο ΝΑΤΟ. «Εχουμε πει επανειλημμένα ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ δεν κάνει τον κόσμο και την ευρωπαϊκή ήπειρο πιο σταθερή και ασφαλή», δήλωσε σύμφωνα με το gazeta.ru.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επέκταση του ΝΑΤΟ σίγουρα απειλεί τη Ρωσία.

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν επίσης τον Πεσκόφ εάν η Μόσχα θα έδινε κάποια απάντηση εάν η Φινλανδία γινόταν αποδεκτή στη βορειοατλαντική συμμαχία κι εκείνος απάντησε πως «όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εκφραστεί αυτή η διαδικασία επέκτασης (σ.σ. του ΝΑΤΟ), πόσο θα μετακινηθεί στρατιωτική υποδομή, πόσο κοντά θα είναι στα σύνορά μας».

Μισέλ: «Ιστορικό βήμα που συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια»

Για «ιστορικό βήμα» που θα «συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια» έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά την ανακοίνωση του Προέδρου της Φινλανδίας Σάουλι Νιίστο και της Πρωθυπουργού Σάνα Μαρίν για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Η ενότητα και η αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά. Ο Σαούλι Νιίστο και η Σάνα Μαρίν ανοίγουν το δρόμο για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ένα ιστορικό βήμα, αφού γίνει, που θα συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Με τη Ρωσία να διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπής», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ.

Σουηδικά ΜΜΕ: Ενταξη στο ΝΑΤΟ αποφασίζει τη Δευτέρα η Σουηδία

Ενταξη στο ΝΑΤΟ θα αποφασίσει τη Δευτέρα η Σουηδία κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της σουηδικής εφημερίδας Expressen. Θα ακολουθήσει η επίσημη αίτηση.

Το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σουηδίας αναμένεται να πραγματοποιήσει συνεδρίαση την Κυριακή όπου εκτιμάται ότι θα αποφασίσει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ανέφεραν πηγές. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση για την πολιτική ασφαλείας τη Δευτέρα, μετά την οποία η πολιτική ηγεσία θα ανακοινώσει την απόφασή της, η οποία ευρέως προβλέπεται ότι θα είναι έγκριση της ένταξης στη Συμμαχία.

Στόλτενμπεργκ: Η διαδικασία προσχώρησης θα είναι ομαλή και γρήγορη

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρετίζει την κοινή δήλωση του Προέδρου της Φινλανδίας Σαούλι Νιίστο και της Πρωθυπουργού της χώρας Σάνα Μαρίν, που υποστηρίζουν μια αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση, και τονίζει ότι, «εφόσον η Φινλανδία αποφασίσει να υποβάλει αίτηση, θα γίνει δεκτή θερμά στο ΝΑΤΟ και η διαδικασία προσχώρησης θα είναι ομαλή και γρήγορη».

Ειδικότερα, ο κ. Στόλτενμπεργκ αναφέρει: «Χαιρετίζω την κοινή δήλωση του Προέδρου Nιίστο και της Πρωθυπουργού Mαρίν που υποστηρίζουν μια αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση. Αυτή είναι μια κυρίαρχη απόφαση της Φινλανδίας, την οποία το ΝΑΤΟ σέβεται πλήρως. Εφόσον η Φινλανδία αποφασίσει να υποβάλει αίτηση, θα γίνει δεκτή θερμά στο ΝΑΤΟ και η διαδικασία προσχώρησης θα είναι ομαλή και γρήγορη.

Η Φινλανδία είναι ένας από τους στενότερους εταίρους του ΝΑΤΟ, μια ώριμη δημοκρατία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεισφέρει σημαντικά στην ευρωατλαντική ασφάλεια. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο Νιίστο και την Πρωθυπουργό Mαρίν ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ασφάλεια τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Φινλανδίας. Η ένταξη της Φινλανδίας θα καταδείξει ότι η πόρτα του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτή και ότι η Φινλανδία αποφασίζει η ίδια το μέλλον της».





