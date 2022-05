Τεχνολογία - Επιστήμη

Μεταλλάξεις κορονοϊού: τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με την ανακοίνωση για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η

γονιδιωματική ανάλυση σε 219 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 08 Απριλίου 2022 έως

04 Μαΐου 2022. Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε στέλεχος Omicron (B.1.1.529). Εκατόν εβδομήντα τέσσερα από τα 219 δείγματα με

στέλεχος Omicron αφορούσαν στο στέλεχος ΒΑ.2 (79%, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 81%).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28

διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από

54.812 αλληλουχηθέντα δείγματα (54.089 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 723 από εισαγόμενα).

Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία (Ν=49.500) ανά είδος στελεχών,

μέχρι και την εβδομάδα 16 του 2022 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 8, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 17-18.

