Συνελήφθη 41χρονος για κλοπές από σταθμευμένα οχήματα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας 41χρονος αλλοδαπός για διακεκριμένες κλοπές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 10-5-2022 στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς του Τ.Α. Κηφισιάς, 41χρονος αλλοδαπός για διακεκριμένες κλοπές.

Λίγο νωρίτερα είχε εντοπισθεί στην περιοχή της Γλυφάδας να κατοπτεύει το εσωτερικό σταθμευμένων οχημάτων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι σταθμευμένο αυτοκίνητο, έφερε στην αριστερή πλευρά του, σπασμένο φινιστρίνι. Κατόπιν των ανωτέρω ο 41χρονος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τ.Α. Κηφισιάς.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κινούμενος απογευματινές και βραδινές ώρες, με δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, φέροντας εξοπλισμό με το λογότυπο εταιρείας διανομών, αρχικά κατόπτευε το εσωτερικό σταθμευμένων οχημάτων και στη συνεχεία έλεγχε εάν ήταν ανασφάλιστα.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπου διαπίστωνε ότι τα οχήματα ήταν ασφαλισμένα, προέβαινε στη διάρρηξη τους αποκλειστικά και μόνο με θραύση τζαμιού και αφαιρούσε από το εσωτερικό τους χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες, έγγραφα, καθώς και άλλα αντικείμενα αξίας.



Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο προαναφερόμενο δίκυκλο, το οποίο κατασχέθηκε, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήρης εξοπλισμός εταιρείας διανομών (κράνος μοτοσικλετιστή, γιλέκο, κουτί και ειδικό τσαντάκι-θήκη διανομέα), κινητό τηλέφωνο καθώς και εργαλείο θραύσης κρυστάλλων.

Σε κατ οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, γυαλιά ηλίου, κλειδιά οχημάτων και σακίδια πλάτης.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάσθηκαν 20 περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίνητα, στις περιοχές της Κηφισιάς, της Ερυθραίας και της Γλυφάδας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

