Κοινωνία

Αχαρνές: 18χρονος βρέθηκε με όπλα και σουγιάδες μέσα στο σπίτι

Τι κατέσχεσαν οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχο σε συγκρότητμα οικιών στην περιοχή.

Συνελήφθη 18χρονος ημεδαπός και αναζητείται 26χρονος ημεδαπός κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, κυνηγετική καραμπίνα, 155 φυσίγγια και 3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες

"Συνελήφθη πρωινές ώρες της 10-5-2022 στις Αχαρνές, από αστυνομικούς του Τ.Α. Αχαρνών σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., 18χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αναζητείται 26χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για το ίδιο αδίκημα.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα αστυνομικών των ανωτέρω Υπηρεσιών σε συγκρότημα οικιών στις Αχαρνές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 πιστόλια

• κυνηγετική καραμπίνα

• 135 φυσίγγια των 9 mm

• 20 φυσίγγια κυνηγετικής καραμπίνας

• 3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

