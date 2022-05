Οικονομία

Ρωσικό φυσικό αέριο: Κλείνουν οι στρόφιγγες μέσω Ουκρανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μειωμένη κατά 30% η ροή σήμερα, έπειτα από την πτώση 18% που σημειώθηκε χθες. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται. Χθες, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε μείωση 25%.

Η μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας θα μειωθεί σήμερα κατά σχεδόν ένα τρίτο σε σχέση με χθες, Τετάρτη, σύμφωνα με τον ρωσικό κολοσσό Gazprom, με την τροφοδοσία να πλήττεται για δεύτερη συναπτή μέρα από την σύγκρουση στην Ουκρανία.

Περίπου 50,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αναμένεται να μεταφερθούν μέσω του Σταθμού της Σούτζα έναντι 72 εκατομμυρίων χθες, σύμφωνα με την Gazprom, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ήτοι μείωση σχεδόν 30% έπειτα από την πτώση κατά 18% που είχε καταγραφεί χθες.

Οι όγκοι που αναφέρει η ουκρανική εταιρεία διαχείρισης αγωγών φυσικού αερίου OGTSOU είναι ελαφρώς διαφορετικοί, αλλά της ίδιας τάξης, καθώς αυτή αναφέρει στον ιστότοπό της 53 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σήμερα έναντι 73 χθες.

Οι δύο πλευρές επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη γι'αυτό. Η Ουκρανία δηλώνει εδώ και δύο ημέρες ότι δεν μπορεί πλέον να εγγυηθεί τις παραδόσεις μέσω των εγκαταστάσεων της Σοχρανίβκα, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, λόγω της παρουσίας ρωσικών δυνάμεων, και ζήτησε από την Gazprom να αυξήσει τον όγκο του φυσικού αερίου που διοχετεύεται σε άλλο σταθμό της, αυτόν στην Σούτζα.

Η Μόσχα από την άλλη πλευρά δηλώνει ότι η διαμετακόμιση μπορεί να γίνει μέσω του σταθμού της Σοχρανίβκα, καθώς μια αλλαγή της ροής προς τον σταθμό της Σούτζα είναι αδύνατη.

Χθες, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε μείωση 25% του όγκου του φυσικού αερίου που διοχετεύτηκε μέσω ενός από τους βασικούς αγωγούς διαμετακόμισης φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας.

Μέχρι στιγμής, τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα διατηρούν τις ροές φυσικού αερίου παρά τις μάχες, με τη Ρωσία να επιμένει κυρίως στο γεγονός ότι είναι, παρά τις κυρώσεις και την σύγκρουση, αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος.

Η ΕΕ προσπαθεί από την πλευρά της να προετοιμαστεί για μια διακοπή των προμηθειών της από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για την πληρωμή των παραδόσεων σε ρούβλια --μια αλλαγή στη σύμβαση που η ΕΕ δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: 4χρονη ήπιε αλκοόλ και κατέληξε σε νοσοκομείο

“Λαμπάδιασε” αυτοκίνητο εν κινήσει - Λαχτάρα για τον οδηγό (αποκλειστικό βίντεο)

Δολοφονία Τοπαλούδη: “Καταπέλτης” η εισαγγελέας για την ενοχή των κατηγορουμένων