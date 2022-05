Life

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: αναπάντεχες “εκπλήξεις” και... ήττες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι "Άγριες Μέλισσες" συνεχίζουν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, με ραγδαίες και απρόσμενες εξελίξεις, σε τέσσερα "δυνατά" επεισόδια.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με τέσσερα νέα επεισόδια, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 22:30, που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 16 Μαΐου - Επεισόδιο 113

Ο Νικηφόρος δεν καταφέρνει να πείσει τον Θεόδωρο να κινηθεί εναντίον του Ξανθού, όμως η συνάντηση που θα έχει μ’ έναν παλιό του συνάδελφο θα τον οδηγήσει σ’ ένα παράτολμο σχέδιο για να παγιδεύσει τον Ξανθό και τον Ακύλα. Ο Μπάμπης παραδέχεται στην Κορίνα την αλήθεια για τα λεφτά που έκλεψε ο Κυριάκος και συγκρούονται άσχημα. Η Δρόσω παίρνει μια σημαντική απόφαση που θα χαροποιήσει τον Κωνσταντή. Ο Πέτρος εξαφανίζεται απ’ την κρυψώνα του. Ο Ζάχος θα έχει μια απρόσμενη επίσκεψη στο νοσοκομείο που θα ταράξει και πάλι τα νερά.

Τρίτη 17 Μαΐου - Επεισόδιο 114

Η αναπάντεχη επίσκεψη του Πέτρου στο νοσοκομείο που βρίσκεται ο Ζάχος, θα έχει και μια αναπάντεχη κατάληξη. Ο Νικηφόρος καταφέρνει να προσεγγίσει τον Ξανθό, ενώ παράλληλα πείθει τον αδελφό του, τον Θεόδωρο, να ξεκινήσουν τη μάχη για να βγει απ’ το ίδρυμα. Ο Ακύλας βάζει να παρακολουθούν την Κορίνα καθώς υποψιάζεται πως κάτι καινούριο συμβαίνει στη ζωή της. Ο Δούκας, η Μυρσίνη, αλλά και η Ρένα ανακαλύπτουν πως ο Νικηφόρος κατέβηκε στην Αθήνα με την Ασημίνα. Ο Μελέτης αρχίζει να συγκεντρώνει τον δικό του στρατό για να τα βάλει με τον Ακύλα. Κι ενώ όλοι ψάχνουν τον Πέτρο εναγωνίως, ο Ζάχος θα αποκαλύψει στην Ελένη και τον Λάμπρο κάτι που θα τους σοκάρει.

Τετάρτη 18 Μαΐου - Επεισόδιο 115

Όλοι είναι ανάστατοι με την αποκάλυψη του Ζάχου. Εκείνος, όμως, δείχνει αμετανόητος. Η Πηνελόπη γίνεται μάρτυρας μιας απρόσμενης επίσκεψης στο τυροκομείο. Ο Μπάμπης με την Κορίνα υποψιάζονται πως τους παρακολουθούν. Οι απαλλοτριώσεις εγκρίνονται και οι Σεβαστοί προσπαθούν να ανατρέψουν την απόφαση. Όλο το χωριό στήνεται απέναντι στον Ακύλα για να τον εμποδίσει. Ένας απροσδόκητος σύμμαχος θα εμφανιστεί για να στηρίξει, με λάθος τρόπο, την προσπάθειά τους.

Πέμπτη 19 Μαΐου - Επεισόδιο 116

Ο Ακύλας, έξαλλος, αναγκάζεται να υποχωρήσει με την υπόσχεση να επιστρέψει προετοιμασμένος. Ο Ξανθός δίνει προτεραιότητα στη συνεργασία του με τον Νικηφόρο και κρατάει αποστάσεις από τον Ακύλα. Όλοι προσπαθούν να πείσουν τον Ζάχο πως έχει κάνει λάθος στο θέμα του Πέτρου. Ο Νικηφόρος αναγκάζεται να κάνει μια απρόσμενη πρόταση στη Ρένα. Ο Δούκας προετοιμάζεται για την ήττα, την ίδια στιγμή που μαθαίνει πως οι γιοι του ετοιμάζονται να συνεργαστούν με τον εχθρό…

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες.

Ακούστε τα ΝΕΑ συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link

#AgriesMelisses Facebook: @agriesmelisses.ant1tv Instagram: @agriesmelisses.ant1tv Twitter: @melisses_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Φλώρινα: καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης από τον πατέρα της

Κίνα: φωτιά σε αεροσκάφος την ώρα της απογείωσης (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η πρώτη δίκη Ρώσου στρατιώτη για εγκλήματα πολέμου

Gallery