ΕΕ: στον “πάγο” οι σχέσεις με την Τουρκία

"Φρένο" στην επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Χωρίς σαφή και σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να οραματιστεί την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, προειδοποιούν οι ευρωβουλευτές σε έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα, αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα με 54 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 13 αποχές, οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις της Τουρκίας για τον στόχο της ένταξης στην ΕΕ, τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα έχει επανειλημμένα υπαναχωρήσει στις δεσμεύσεις της σε σχέση με τη διαδικασία προσχώρησης.

Πρόσφατα, υπήρξε μια μικρή βελτίωση στις συνολικές σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, αναφέρει η έκθεση. Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τους πρόσφατους διαλόγους υψηλού επιπέδου και ζητούν να ξεκλειδώσει ο ανασταλείς πολιτικός διάλογος υψηλού επιπέδου καθώς και ορισμένοι άλλοι τομεακοί διάλογοι. Ωστόσο, αυτή η ενισχυμένη συνεργασία δυστυχώς συνυπάρχει παράλληλα με τακτικές συγκρούσεις, καθώς οι σχέσεις με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ παραμένουν μία πρόκληση, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Η έκθεση επισημαίνει τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επίσης τη λύπη τους για τη συνεχιζόμενη νομική και διοικητική πίεση που ασκεί η τουρκική κυβέρνηση στους υπερασπιστές της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στους δικηγόρους και στους δημοσιογράφους. Καλούν την Επιτροπή να παράσχει, μέσω των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων, επαρκή χρηματοδότηση για τις προσπάθειες υπέρ της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Σημασία της στενής συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας

Χαιρετίζοντας την προθυμία της Τουρκίας να ενεργήσει ως μεσολαβητής στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν τη ζωτική σημασία της καλής συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας στις τρέχουσες προκλήσεις και χαιρετίζουν τη σταθερή ευθυγράμμιση της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Η έκθεση επαινεί τις προσπάθειες της Τουρκίας να συνεχίσει να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στον κόσμο και χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη παροχή χρηματοδότησης από την ΕΕ για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία. Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν αυτή τη στήριξη στο μέλλον.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν επίσης την πρόταση της Επιτροπής για έναρξη διαπραγματεύσεων για την επικαιροποίηση μιας αμοιβαία επωφελούς τελωνειακής ένωσης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την τελική συμφωνία για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης μόνο όταν οι απαραίτητοι δημοκρατικοί όροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας εκπληρωθούν.

Οι ευρωβουλευτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να δικαιολογήσει τροποποίηση της θέσης του σχετικά με την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται σε αδιέξοδο από το 2018. Αψηφώντας ανοιχτά τις δεσμευτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την υπόθεση του Osman Kavala και άλλων, η σημερινή τουρκική κυβέρνηση έχει σκόπιμα διαλύσει κάθε φιλοδοξία για επανέναρξη της ενταξιακής διαδικασίας στην ΕΕ αυτή τη στιγμή, λένε οι ευρωβουλευτές.

Ο εισηγητής Νάτσο Σάντσες 'Αμορ ανέφερε ότι «η έκθεση δείχνει μια έντονη αντίθεση μεταξύ μιας σχετικής βελτίωσης των επαφών μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας τους τελευταίους μήνες και μιας καταστροφικής κατάστασης στα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου που συνεχίζει να επιδεινώνεται, καθώς φαίνεται από την πρόσφατη απόφαση για την περίπτωση του Καβάλα. Η θέση της Τουρκίας σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για την περαιτέρω εμβάθυνση της αυταρχικής τάσης στη χώρα».

Καταδίκη της προκλητικής συμπεριφοράς προς Ελλάδα και Κύπρο

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν, τη λύπη τους για τις πρόσφατες δηλώσεις των τουρκικών αρχών που αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε ορισμένα από τα νησιά της ως αντιπαραγωγικές και αντίθετες προς τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Επαναλαμβάνοντας την έκκληση προς όλες τις πλευρές να υπάρξει ειλικρινής συλλογική προσπάθεια διαπραγμάτευσης για τα όρια των ΑΟΖ και των υφαλοκρηπίδων στην περιοχή στη βάση της καλής πίστης και των διεθνών κανόνων, καταδικάζουν την παρενόχληση ερευνητικών σκαφών εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, καθώς και τις παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων. Χαιρετίζουν την συνεισφορά της Τουρκίας στην διασφάλιση επάρκειας εφοδιασμού φυσικού αερίου μέσω της διασύνδεσης των αγωγών «Trans-Anatolian Pipeline (TANAP)» και «Trans Adriatic Pipeline (TAP)» και επαναλαμβάνουν τη στήριξή τους για την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι η Πράσινη Συμφωνία παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για την επίτευξη συνεργατικών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς ενεργειακών λύσεων.

Επιπροσθέτως, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι το κυπριακό πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο και επαναλαμβάνουν σθεναρά ότι μια λύση σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εντός του διεθνούς νομικού πλαισίου είναι η μόνη βιώσιμη λύση. Καλούν να εγκαταλείψει την απαράδεκτη πρότασή της για μια «λύση δύο κρατών» και να απόσχει από τυχόν μονομερείς ενέργειες που παγιώνουν επί τόπου τη διαίρεση της νήσου, όπως και από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική της ισορροπία. Καταδικάζουν ακόμη τη στάση της όσον αφορά τη συνέχιση της παραβίασης των ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ για την μεταβίβαση των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους. Καλούν την Τουρκία να δώσει στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα τον απαραίτητο χώρο για να δράσει σύμφωνα με το ρόλο της ως νόμιμη κοινότητα στη νήσο και καλούν την Επιτροπή να αυξήσει τις προσπάθειές της για την επαφή με την κοινότητα αυτή, υπενθυμίζοντας ότι η θέση της είναι στην ΕΕ.

Μετά την ψηφοφορία της Επιτροπής, η έκθεση θα κατατεθεί για ψηφοφορία σε μία από τις επόμενες συνόδους Ολομέλειας.

