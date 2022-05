Παράξενα

Κιτρίνισε η θάλασσα στην Πάτρα (βίντεο)

Πού οφείλεται το σπάνιο αυτό φαινόμενο που ανησύχησε τους κατοίκους της περιοχής.

Κίτρινο χρώμα απέκτησε η επιφάνεια της θάλασσας στην πλαζ της Πάτρας και άλλες παραλίες της πόλης.

Οπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε ο Αγγελος Κωνσταντίνου στο Instagram, η θάλασσα άλλαξε χρώμα και ανησύχησε αρκετούς πολίτες.

Ωστόσο, πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά κατά την περίοδο της Ανοιξης και οφείλεται στη γύρη, η οποία καταλήγει στο νερό και δημιουργείται αυτή η αλλαγή χρώματος στην επιφάνεια του νερού.

Πηγή: pelop.gr , βίντεο από instagram: aggeloskonstantinou

