Κουτσούμπας για αμυντική συμφωνία με ΗΠΑ: Ιστορικά επικίνδυνη για τον λαό

Για κατάπτυστη συμφωνία Ελλάδας και ΗΠΑ έκανε λόγο σήμερα ο Γ.Γ. του ΚΚΕ κατά την ομιλία του στη Βουλή, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκης.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στη ομιλία του στη Βουλή για την Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ, είπε ότι η σημερινή μέρα ψήφισης μιας Συμφωνίας «κατ' όνομα μόνο αμυντικής αλλά στην πραγματικότητα πολύ-πολύ επιθετικής», θα μνημονεύεται «ως ένα αρνητικό ορόσημο για όλα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια».

Σημείωσε ότι με εξαίρεση το ΚΚΕ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα είτε αποσιωπούν είτε συσκοτίζουν το πραγματικό περιεχόμενο της Συμφωνίας.

Χαρακτήρισε τη Συμφωνία «ιστορικά επικίνδυνη για το λαό και ιστορικά επιζήμια για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, γι' αυτό το λόγο θα είναι και ιστορικές οι ευθύνες όσων ψηφίσουν αυτή τη Συμφωνία, αλλά και όσων την προετοίμασαν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου με τις ΗΠΑ, ο οποίος εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει στη σημερινή Συμφωνία-έκτρωμα που ετοιμάζεται ο πρωθυπουργός να προσκομίσει και ως δώρο ενόψει της συνάντησής του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπάιντεν».

Είπε ότι με τη Συμφωνία επεκτείνονται και μονιμοποιούνται οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα και «όλη σχεδόν η ελληνική επικράτεια μετατρέπεται σε μια απέραντη στρατιωτική βάση μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται στρατιωτικές αποστολές, προωθούνται στρατιωτικές δυνάμεις προς την Α. Ευρώπη, πραγματοποιούνται ασκήσεις τεράστιας κλίμακας και με σενάρια πολέμου, μεταφέρονται οπλικά συστήματα όλων των ειδών» ενώ «προβλέπεται ακόμα και δυνατότητα φιλοξενίας πυρηνικών όπλων».

«Πρόκειται για υποδομές που παίζουν ήδη και θα παίξουν στο μέλλον ακόμα πιο ενεργό ρόλο στις πολεμικές συγκρούσεις που σήμερα έχουν ως επίκεντρο την Ουκρανία, αύριο μπορεί να γενικευθούν παραπέρα» ανέφερε.

Είπε ότι η Συμφωνία περιέχει ακόμα «τον μεγαλύτερο έλεγχο που αποκτούν οι ΗΠΑ σε στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές της χώρας» και «ουσιαστικά όλη η χώρα μετατρέπεται σε ένα πολεμικό ορμητήριο και πολεμικό προγεφύρωμα για τα επιθετικά σχέδια των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ και όλα αυτά την στιγμή που η ρωσονατοϊκή σύγκρουση στην Ουκρανία κλιμακώνεται και ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου είναι παραπάνω από υπαρκτός».

«Σέρνετε το λαό και τη χώρα σε ένα μακελειό απρόβλεπτων διαστάσεων για να στηρίξετε μόνο το ευρωατλαντικό στρατόπεδο ληστών, ένα στρατόπεδο που έχει τις ίδιες ευθύνες με την καπιταλιστική Ρωσία για το δράμα που ζει σήμερα ο λαός της Ουκρανίας και το οποίο με τους πολέμους και τις επεμβάσεις έχει αιματοκυλίσει και άλλους λαούς τα τελευταία χρόνια» ανέφερε.

Ο Δ. Κουτσούμπας υπέβαλλε, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, εκ νέου τα ερωτήματα: «Ετοιμάζονται ναι ή όχι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και μονάδες να πάρουν μέρος σε ΝΑΤΟϊκές αποστολές στην Α. Ευρώπη; Ετοιμάζεστε ή όχι να στείλετε και άλλο πολεμικό υλικό στην Ουκρανία, όπως πυραύλους και τεθωρακισμένα σύμφωνα με δημοσιεύματα; Γνωρίζετε ναι ή όχι ότι στο πλαίσιο ρωσικών ασκήσεων υπάρχουν σχέδια με πλήγματα σε ΝΑΤΟϊκές βάσεις στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης;».

«Μέχρι και βιντεοπαιχνίδια προσομοίωσης υπάρχουν πλέον στη Δύση, όπου μέσα στους στόχους της Ρωσίας συμπεριλαμβάνονται η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα και η Σούδα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δικαιολογεί αυτές τις επιλογές χρησιμοποιώντας το «σαθρό επιχείρημα ότι δήθεν συνιστούν τη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί η συνδρομή στον "αμυνόμενο" -λέτε- "θα λειτουργήσει θετικά για τη χώρα, αν κάποια στιγμή βρεθεί η ίδια σε μια παρόμοια θέση"».

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο ψεύτικο, τίποτα πιο προσχηματικό, τίποτα πιο ανιστόρητο και τίποτα πιο γελοιωδέστερο, από αυτόν τον ισχυρισμό» τόνισε, επισημαίνοντας ότι «η συνδρομή που, εδώ και χρόνια, δίνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ για να διεξάγουν πολέμους και επεμβάσεις σε βάρος χωρών και λαών» δεν είναι συνδρομή σε κάποιον «αμυνόμενο», αλλά σε επιτιθέμενο.

Σημείωσε ότι το επιχείρημα πως «με αυτόν τον τρόπο θωρακίζεται η χώρα έναντι της τουρκικής επιθετικότητας και του τούρκικου αναθεωρητισμού» είναι «ιστορικά πλήρως χρεοκοπημένο» και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα γεγονότα, των τελευταίων 30 ετών τουλάχιστον, κλιμάκωσης της τουρκικής επιθετικότητας.

Όπως εξήγησε, «αυτό που ενδιαφέρει τους ΝΑΤΟϊκούς, τις ΗΠΑ πιο συγκεκριμένα, είναι η διασφάλιση της συνοχής στην ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ η οποία περνά μέσα από το ρόλο της Τουρκίας που προωθείται μέσα από ανταλλάγματα και παζάρια που ανοίγουν το δρόμο για λύσεις συνεκμετάλλευσης, που θα προετοιμάσει όμως τον κύκλο νέων συγκρούσεων και προβλημάτων και δεν θα ανοίξει το δρόμο για επίλυση σωστή του προβλήματος».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση «για συνειδητή πολιτική επιλογή να σύρετε το λαό και τη χώρα -ακόμη περισσότερο- στο δολοφονικό ευρωΝΑΤΟϊκό άρμα, γιατί αυτό επιβάλλουν συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης, ορισμένων τμημάτων του μεγάλου κεφαλαίου κυρίως που, μέσα από τα συντρίμμια του πολέμου, βρίσκουν ευκαιρίες για μπίζνες, αγορές και νέα αμύθητα κέρδη».

«Νικητές του πολέμου είναι τμήματα του κεφαλαίου και από τη μία κι από την άλλη πλευρά. Χαμένοι είναι οι ίδιοι οι λαοί που πληρώνουν με το αίμα τους, με τη ζωή τους, με τον ιδρώτα τους, το κόστος του πολέμου, ανάμεσά τους κι ο ελληνικός λαός, που επιπλέον κινδυνεύει να πληρώσει ακόμη πιο ακριβά τη στρατηγική της εμπλοκής στα πολεμικά σχέδια και τις σημερινές συμφωνίες που φέρνετε στη Βουλή. Γι' αυτό κι από τη μεριά του ΚΚΕ θα εισπράξετε ένα πελώριο "Όχι" στην ελληνοαμερικανική συμφωνία» υπογράμμισε.

Κατέστησε σαφές ότι το «Όχι» του ΚΚΕ είναι «χωρίς αστερίσκους, υποσημειώσεις και «ναι μεν αλλά...», και εγκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «τώρα προσπαθεί κυρίως να κρύψει από τον ελληνικό λαό, ότι αυτή η συμφωνία έχει και τη δική του σφραγίδα, αυτός την προετοίμασε».

Ανέφερε ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με την κυβέρνηση στα κύρια και στρατηγικά, προσπαθώντας να στρέψει την προσοχή του κόσμου σε ζητήματα δευτερεύοντα και εν ολίγοις ανύπαρκατα, όπως τα περί ανταλλαγμάτων, ενώ «δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση από τέτοιες επιθετικές συμφωνίες να προκύψουν ανταλλάγματα υπέρ του λαού».

«Το πατριωτικό για τον ελληνικό λαό και ταυτόχρονα διεθνιστικό για όλους τους λαούς του κόσμου και κυρίως της περιοχής "Όχι" του ΚΚΕ, έχει μέσα στην κοινωνία και το λαό, στη νεολαία, πολύ μεγαλύτερη απήχηση από την εκλογική επιρροή του κόμματός μας» είπε, προσθέτοντας ότι το ευρωατλαντικό αφήγημα των υπολοίπων κομμάτων που μετατρέπει τη χώρα σε «ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι» δεν πείθει, «δεν περνάει στο λαό».

«Όποιος θέλει πραγματικά να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στην πλευρά του εργαζόμενου λαού μας και όχι στην πλευρά των εκμεταλλευτών του, των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών τους, των κυβερνήσεών τους, παίρνει τη θέση του τώρα στον αγώνα που ξεδιπλώνεται σε όλη την Ελλάδα με το ΚΚΕ μπροστά, ενάντια στην συμμετοχή της χώρας μας σε άδικους πολέμους.

Σήμερα, που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος κλιμακώνεται και αυξάνεται ο κίνδυνος επέκτασής του, ακόμη και με τη χρήση των πιο εξελιγμένων και καταστροφικών όπλων, είναι ζήτημα «ζωής και θανάτου» να διαμορφωθεί και να δυναμώσει ένα παλλαϊκό μέτωπο:

Για να καταργηθούν αυτές οι επαίσχυντες επιθετικές Συμφωνίες.

Για να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη χώρα μας, που αξιοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου.

Να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται οι στρατιωτικές υποδομές της χώρας μας για ΝΑΤΟϊκές και άλλες ασκήσεις που αποτελούν πραγματικές «πρόβες πολέμου»» τόνισε.

«Το πανό του ΚΚΕ σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη, "όχι στον πόλεμο, όχι στη συμμετοχή, όχι στις βάσεις", φώτισε και τίμησε την αγωνιστικότητα και περηφάνια του ελληνικού λαού.

Όπως και το αποψινό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και εδώ έξω από τη Βουλή, της Επιτροπής κατά της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας και δεκάδων σωματείων, επιτροπών ειρήνης, μαζικών φορέων, όλα αυτά στέλνουν το ελπιδοφόρο μήνυμα όπως αποτυπώνονται στην ποίηση του Γ. Ρίτσου, που την έκανε τραγούδι ο Μίκης Θεοδωράκης:

"Μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια,

για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι"» κατέληξε στην ομιλία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

