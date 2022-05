Κόσμος

Τουρκία - Καφταντσίογλου: φυλάκιση για την επικεφαλής του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Κάθειρξη 10 ετών με τις κατηγορίες της «τρομοκρατικής προπαγάνδας» και της «προσβολής του αρχηγού του κράτους» για την πολιτικό του κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Η Τζανάν Καφταντσίογλου, υψηλόβαθμο στέλεχος του κυριότερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και 11 μηνών, μια απόφαση που θεωρείται πλήγμα για τους πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 13 μήνες πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Ένας αξιωματούχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την απόφαση που έλαβε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Καφταντσίογλου, η επικεφαλής του κόμματος για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης, καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Σεπτέμβριο του 2019 σε κάθειρξη 10 ετών με τις κατηγορίες της «τρομοκρατικής προπαγάνδας» και της «προσβολής του αρχηγού του κράτους». Εννέα μήνες αργότερα, το Εφετείο επιβεβαίωσε την καταδίκη της.

Η 50χρονη πολιτικός ήταν ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της έφεσής της από το ακυρωτικό δικαστήριο. Δεν διευκρινίστηκε αν θα οδηγηθεί σήμερα στη φυλακή, όμως αναμένεται να μιλήσει αργότερα σήμερα από τα γραφεία του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης, ο ηγέτης του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε τους 135 βουλευτές του κόμματος να συγκεντρωθούν εκεί. Σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου, μέλη του κόμματος έχουν αρχίσει ήδη να φτάνουν έξω από το κτίριο.

Η Καφταντσίογλου καταδικάστηκε με βάση αναρτήσεις που είχε κάνει στο Twitter μεταξύ 2012-17, κυρίως για τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του λεγόμενου «κινήματος του Γκεζί» και την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, την οποία ακολούθησαν ευρείες εκκαθαρίσεις σε όλη τη χώρα.

Από την πρώτη στιγμή, η ίδια καταγγέλλει διαρκώς ότι πρόκειται για μια «πολιτική δίκη» που στοχεύει στην τιμωρία της επειδή διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη νίκη της αντιπολίτευσης στις δημοτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης το 2019. Η Καφταντσίογλου θεωρείται ως «ο αρχιτέκτονας» της νικηφόρας προεκλογικής εκστρατείας του Εκρέμ Ιμάμογλου, του υποψηφίου του CHP που νίκησε δύο φορές τον εκλεκτό του Ερντογάν.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης καταδίκασε αυτήν την «πολιτική απόφαση» και δήλωσε ότι στέκει «στο πλευρό της προέδρου μας».

«Ο Ερντογάν εντείνει την καταστολή όσο χάνει έδαφος λόγω της αυξανόμενης οικονομικής πίεσης στη χώρα» ανέφερε στο Twitter η Σερέν Σελβίν Κορκμάζ, η γενική διευθύντρια του ινστιτούτου προβληματισμού IstanPol, για την οποία το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Τούρκου προέδρου «προσπαθεί να εκδικηθεί επειδή έχασε την Κωνσταντινούπολη».

Πριν από λιγότερο από έναν μήνα τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη τον Τούρκο μαικήνα των τεχνών, επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Οσμάν Καβαλά, που κατηγορήθηκε για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Επτά συγκατηγορούμενοί του (δικηγόροι, αρχιτέκτονες, δημιουργοί ντοκιμαντέρ και άλλοι ) καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 18 ετών επειδή τον υποστήριξαν, αν και επιμένουν ότι δεν έχουν καμία σχέση μαζί του.

