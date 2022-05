Κόσμος

ΝΑΤΟ: “fast track” διαδικασίες για ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας

Με σύντομες διαδικασίες θα γίνει η ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, παράτις αντιδράσεις της Ρωσίας.

Με συνοπτικές διαδικασίες θα γίνει η ενταξιακή διαδικασία της Φινλανδίας και της Σουηδίας, εφόσον καταθέσουν το αναμενόμενο επίσημο αίτημα ένταξής τους στο ΝΑΤΟ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο ΑΜΠΕ, οι δύο σκανδιναβικές χώρες αναμένεται να καταθέσουν αίτημα ένταξης στις 17 Μαΐου και αν συμβεί αυτό, η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης θα πραγματοποιηθεί το πολύ μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι η Φινλανδία και η Σουηδία θα έχουν λάβει το καθεστώς χώρας παρατηρητή και θα μπορέσουν να καθίσουν στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 28-30 Ιουνίου στη Μαδρίτη, καθώς και σε όλες τις επόμενες συνεδριάσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Μετά την πρώτη υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης, θα ακολουθήσει η επικύρωσή του από τα κοινοβούλια των 30 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ - μια διαδικασία η οποία συνήθως διαρκεί από έξι ως δεκαοκτώ μήνες, αλλά στην περίπτωση της Φινλανδίας και της Σουηδίας αναμένεται να ολοκληρωθεί το πολύ μέχρι το τέλος του έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Σουηδία και η Φινλανδία δεν θα είναι ακόμη πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου, τυπικά δεν θα έχουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχει το 'Αρθρο 5 της Συνθήκης. Ωστόσο, οι δύο χώρες έχουν λάβει σοβαρές διαβεβαιώσεις ασφάλειας από ισχυρές νατοϊκές χώρες, όπως η Μ. Βρετανία και οι ΗΠΑ.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Φινλανδίας και της Σουηδίας είναι προσκεκλημένοι στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βερολίνου, όπου θα επιβεβαιωθεί η ως άνω διαδικασία ένταξης. Όπως σημείωναν ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές στο ΑΜΠΕ, η ταχύτητα με την οποία προωθείται η ενταξιακή διαδικασία των δύο χωρών είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα του ΝΑΤΟ.

