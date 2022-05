Κόσμος

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Κύπρο. Πώς συνέβη το δυστύχημα κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Εθνικής Φρουράς αλλά και της Αστυνομίας, σε σχέση με το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε στρατόπεδο στον Κόρνο, έπειτα από το οποίο η 27χρονη Νάταλι Νεοφύτου, τραυματίστηκε θανάσιμα, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη.

Στα πλαίσια στρατιωτικής άσκησης, η 27χρονη επέβαινε στο πίσω μέρος οχήματος, τύπου Jeep, το οποίο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ανατράπηκε, με αποτέλεσμα η νεαρή ΣΥΟΠ να εκτιναχθεί στην άσφαλτο και να καταπλακωθεί από το όχημα.

Η 27χρονη τραυματίστηκε κρίσιμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ σε δηλώσεις του ο χειρούργος Χρύσανθος Γεωργίου ανέφερε πως έφερε πολλαπλές κακώσεις.

Όπως είπε «η νεαρή έφερε πολλαπλές κακώσεις. Πολλά κατάγματα, βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κατάγματα προσώπου και άλλες κακώσεις, προσθέτοντας πως «λήφθηκαν όλα τα δέοντα μέτρα για να αντιμετωπιστεί, βάσει των πρωτοκόλλων αντιμετώπισης των τραυματιών μας, σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στην Εντατική Μονάδα και ξαναείχαμε δεύτερο επεισόδιο ανακοπής».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου η νεαρή οδηγήθηκε στο χειρουργείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν, με τον κ. Γεωργίου να αναφέρει πως «οι κακώσεις της ήταν ασύμβατες με τη ζωή».

Τα ακριβή αίτια θανάτου της άτυχης 27χρονης θα εξακριβωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της, που θα διενεργηθεί αύριο από τους Ιατροδικαστές, Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Την ίδια ώρα, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς διέταξε έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου, που στοίχισαν τη ζωή στην 27χρονη, ενώ σε δηλώσεις του ο υπουργός Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης, ανέφερε πως η νεαρή ήταν «ένα άξιο μέλος της Εθνικής Φρουράς. Η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους δικούς της ανθρώπους».

Στο όχημα επέβαιναν επίσης, δόκιμος έφεδρος αξιωματικός και κληρωτός οπλίτης. Ο κληρωτός οπλίτης, καθώς και ο δόκιμος έφεδρος αξιωματικός μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών και απολύθηκαν χωρίς οποιοδήποτε σοβαρό τραυματισμό.

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος σε ανάρτηση του εξέφρασε τη θλίψη του το τραγικό δυστύχημα και την απώλεια της ζωής της ΣΥΟΠ Νάταλυς Νεοφύτου, εν ώρα καθήκοντος.

Όπως ανέφερε η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά της η οποία ήδη βιώνει την τραγική απώλεια.

Τεράστια η θλίψη για το τραγικό δυστύχημα και την απώλεια της ζωής της ΣΥΟΠ Νάταλυς Νεοφύτου, εν ώρα καθήκοντος. Η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά της η οποία ήδη βιώνει την τραγική απώλεια.

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) May 12, 2022

Πηγή: reporter.com.cy

Ειδήσεις σήμερα:

Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο

Eurovision 2022 - Τελικός: οι 25 χώρες που διαγωνίζονται

Ουκρανία: Διυλιστήριο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους (εικόνες)