Αμυντική συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ: Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Βγήκαν στους δρόμους κατά της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Με μαζική διαδήλωση και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στην κύρωση της ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης η κινητοποίηση της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις η οποία ξεκίνησε νωρίτερα με συλλαλητήριο στα Προπύλαια.

Στο συλλαλητήριο παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

«Οι φοιτητές, η νεολαία δεν ανεχόμαστε να φεύγουν από τη χώρα μας πολεμικοί εξοπλισμοί, πύραυλοι και αεροπλάνα για να σκοτώνουν λαούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, όταν η ακρίβεια τσακίζει τις ζωές και τις σπουδές μας, αλλά δίνονται την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, για να αγοράζουμε υπερσύγχρονα μαχητικά F-35, δήθεν για την άμυνα της χώρας μας», σημείωσε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του στα Προπύλαια ο Κώστας Δέμος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού Αθήνας.

Mε αφορμή τα γεγονότα στο ΑΠΘ τις προηγούμενες μέρες επισήμανε ότι« είναι φανερό ότι έτσι φαντάζεται η κυβέρνηση το "σύγχρονο, ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο", ανοιχτό στην καταστολή και την υποβάθμιση, κλειστό στη μόρφωση, στη φοιτητική μέριμνα, στις ανάγκες των φοιτητών. Όσο κλιμακώνεται η αντιεκπαιδευτική πολιτική, με την υποχρηματοδότηση των σπουδών μας, την επιχειρηματική λειτουργία των ΑΕΙ, την απαξίωση πτυχίων, τόσο θα οξύνεται και ο κρατικός αυταρχισμός για να φιμωθεί κάθε φωνή αντίστασης. Αυτές οι απαράδεκτες εικόνες συμπληρώνονται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τις διαρροές για επιτάχυνση της εισόδου της στις σχολές!».

«Είμαστε σήμερα εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει Φοιτητικό Κίνημα, υπάρχουν αγωνιστικοί Φοιτητικοί Σύλλογοι, υπάρχουν φοιτητές που δεν κλείνουν το μάτι απέναντι στο αποτρόπαιο έγκλημα που γίνεται στην διπλανή πόρτα ούτε χειροκροτούν τους νεοναζί του τάγματος Αζόφ μαζί με τα αστικά κόμματα. Γιατί δεν σφυρίζουμε κλέφτικα ούτε παζαρεύουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα σύνορα της χώρας ούτε το πού θα φτιαχτούν νέες βάσεις του ΝΑΤΟ στα νησιά ή στην ηπειρωτική Ελλάδα. Εμείς παλεύουμε για να κλείσουν οι ήδη υπάρχουσες. Είμαστε σήμερα εδώ, τέλος, γιατί πρωτοστατήσαμε στο να οργανωθεί ο αγώνας με μεγάλα αντιιμπεριαλιστικά συλλαλητήρια, με τη μεγάλη αντιπολεμική συναυλία των Συλλόγων, γιατί δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Για αυτό τον λόγο και 18 Μάη στις Φοιτητικές εκλογές θα στείλουμε μήνυμα καταδίκης αυτής της πολιτικής, αλλά και μήνυμα διεκδίκησης και αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες μας» τόνισε καταλήγοντας ο Κ. Δέμος.

«Σήμερα στην Αθήνα και σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα εργατικά σωματεία καθώς και φορείς των αυτοαπασχολούμενων, των γυναικών, της νεολαίας, συγκεντρωθήκαμε για να απευθύνουμε ένα κάλεσμα κλιμάκωσης του αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις.

Είναι μια επικίνδυνη για τα λαϊκά συμφέροντα συμφωνία που βάζει ακόμη πιο βαθιά τον λαό μας στη δίνη των θανατηφόρων ανταγωνισμών, την ώρα μάλιστα που εξελίσσεται ένας ακόμη ιμπεριαλιστικός πόλεμος μέσα στην Ευρώπη.

Και με αυτήν την έννοια το κάλεσμά μας δεν μπορεί παρά να είναι και προς την παγκόσμια εργατική τάξη, προς κάθε λαό που είναι στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.

Το δικό μας σύνθημα είναι: "Όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών - Ζήτω η φιλία των λαών"» τόνισε στην ομιλία του ο Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό - Επισιτισμό.

«Ήταν, είναι και θα είναι ζωτικό θέμα για τους εργαζόμενους ο οποιοσδήποτε άδικος πόλεμος που δεν έχει σε τίποτε να προσφέρει για τα συμφέροντα των λαών, που συγκρούονται για λογαριασμό ληστών, λυκοσυμμαχιών, καπιταλιστών, γίνονται θύματα στην ειρήνη και στον πόλεμο για τα κέρδη των αφεντικών, για τον έλεγχο των αγορών, για την καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Σε τέτοιους πολέμους όχι μόνο είμαστε αντίθετοι, αλλά δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να τους σταματήσουμε, να σταθούμε αλληλέγγυοι στους λαούς που εμπλέκουν οι εκμεταλλευτές μας.

Και αλληλέγγυος είσαι πρώτα απ' όλα όταν εδώ, σε αυτή τη χώρα παλεύεις για την απεμπλοκή της από τέτοιους πολέμους.

Αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Και δεν μπορείς να λες ότι παλεύεις για την απεμπλοκή, αν δεν έχεις σταθερό, ακλόνητο μέτωπο ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας σε τέτοιες λυκοσυμμαχίες» πρόσθεσε, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, «δεν μπορείς να είσαι εναντίον του πολέμου, αλλά υπέρ των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων» υπογράμμισε.

«Αποτελεί καθήκον όλων των φορέων στο εργατικό και λαϊκό κίνημα να καταγγείλουμε τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που στηρίζουν την εμπλοκή της χώρας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τη βασική αιτία που ξεριζώνει χιλιάδες μετανάστες από τις εστίες τους, για να γλιτώσουν από τον πόλεμο και την ανέχεια» είπε ο Ν. Παπαγεωργίου, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο Διήμερο Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης, που στην Αττική θα κορυφωθεί με την 40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, την Κυριακή 22 Μαΐου.

«Συνεχίζουμε δυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον αγώνα μας ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Θα μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους, όπου κι αν περιοδεύουν, στα σχολεία, στα Πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς. Είμαστε αποφασισμένοι. Ό,τι κι αν κάνουν, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ακόμη πιο μαζικά και μαχητικά:

Να κλείσουν άμεσα οι βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκειο και στη Λάρισα, να κλείσουν άμεσα όλες οι ευρωατλαντικές υποδομές, να μη χρησιμοποιηθεί καμιά για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από αποστολές στο εξωτερικό» κατέληξε στην ομιλία του ο Ν. Παπαγεωργίου.

