Παναθηναϊκός - Βόλεϊ Γυναικών: Πρωταθλήτριες μετά από 11 χρόνια

Επιστροφή στους τίτλους για τον Παναθηναϊκό ύστερα από 11 χρόνια και μάλιστα στην έδρα του Ολυμπιακού.

Επιστροφή στους τίτλους για τον Παναθηναϊκό ύστερα από 11 χρόνια και μάλιστα στην έδρα του Ολυμπιακού. Οι «πράσινες» νίκησαν με 3-1 στο κλειστό του Ρέντη τις «ερυθρόλευκες» στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της σειράς των τελικών και με 3-2 νίκες κατάκτησαν τον 25ο, συνολικά, τίτλο τους στην Α1 Γυναικών.

Τα σετ: 25-23, 26-28, 21-25, 22-25.

Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα, με τον Παναθηναϊκό να κυνηγά από νωρίς το σκορ (4-1) και τον Μπράνκο Γκάιτς να αλλάξει γρήγορα διαγώνια (Στεπανένκο αντί Κωνσταντίνου). Ο ΠΑΟ πλησίασε στο 10-9 (άουτ Χίπε), αλλά γρήγορα η διαφορά άνοιξε και πάλι (13-10, 15-11) για να φτάσει στη μέγιστη τιμή της στο 22-17. Εκεί τα σερβίς της Χαντάβα έφεραν τον Παναθηναϊκό 22-21, όμως η Βίλμα Σάλας τελείωσε δύο μεγάλες επιθέσεις (23-21, 24-22) και η Σάσκια Χίπε διαμόρφωσε το τελικό 25-23 για το 1-0.

Ο Ολυμπιακός ξεκινήσε καλύτερα και στο 2ο σετ καθώς το 7-7 έγινε 10-7 για να φτάσουν ξανά οι ερυθρόλευκες στο +3 στο 16-13, αλλά εκεί τα σερβίς της Κρος έφεραν ένα σερί 0-6 για τις πράσινες που προηγήθηκαν με 16-19. Μετά το τάιμ άουτ του Παρίζι ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με τα λάθη των φιλοξενούμενων για να φτάσουμε στο 23-23 όπου κορυφώθηκε το δράμα.

Το σετ μπολ του ΠΑΟ (23-24 άουτ Άγκοστ) έγινε σετ μπολ για τον Ολυμπιακό μέσω video challenge (μέσα η μπάλα, 24-23) με την Σάσκια Χίπε να στέλνει άουτ την κόντρα μπάλα, ενώ στο 26-25 η Γερμανίδα διαγώνια είδε την Χατζηευστρατιάδη να την κόβει στο μπλοκ. Αμέσως μετά η Παπαφωτίου πήρε άσσο στην Άγκοστ και με νέο μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου στην Σάλας ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1.

Ο τελικός ήρθε και πάλι στην ισορροπία, με τις πράσινες να έχουν την ψυχολογία με το μέρος τους και να αποκτούν γρήγορα ένα σημαντικό προβάδισμα (6-8 μπλοκ Χατζηευστρατιάδου σε Άγκοστ), ενώ το 8-9 έγινε 8-13. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 12-14, για να δεχθεί αμέσως νέο σερί για το 12-17, καταφέρνοντας όμως να πλησιάσει στο 18-20 και με κόντρα επίθεση της Σάλας έφερε τη διαφορά στον πόντο (21-22), που όμως ήταν και ο τελευταίος στο σετ.

Στο 4ο σετ ο ΠΑΟ ξέφυγε με 3-8 (άσος Χαντάβα), δύο μπλοκ της Γενιτσαρίδη κι ένας άσος της Γιώτα έριξαν τη διαφορά στον πόντο (11-12) με τον ΠΑΟ να ξεφεύγει 11-14 και να συντηρεί αυτή τη διαφορά των τριών πόντων φτάνοντας στο 16-21 με άσο της Χατζηευστρατιάδου. Ο Ολυμπιακός έκανε μια τελευταία προσπάθεια μειώνοντας σε 20-22 και στο 21-23 έχασε διπλή κόντρα, για να φέρει η Γκρόθες το πρώτο ματς μπολ. Η Χίπε έσβησε το πρώτο, αλλά η Γκρόθες και πάλι τελείωσε το ματς και χάρισε τον τίτλο στις πράσινες...

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλο Παρίζι): Γιώτα 6 (4/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Εμμανουηλίδου 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ), Άγκοστ 9 (8/26 επ., 1 άσσος, 35% υπ. - 15% άριστες), Σάλας 20 (19/44 επ., 1 άσσος, 68% υπ. - 39% άριστες), Χριστοδούλου 5 (3/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Χίπε 19 (18/47 επ., 1 μπλοκ) / Κονόμι (λ, 50% υπ. - 29% άριστες), Γενιτσαρίδη 7 (5/17 επ., 2 μπλοκ, 60% υπ. - 40% άριστες), Κελεσίδη 1 (1 μπλοκ), Ξανθοπούλου 1 (1/1 επ.), Τοτσίδου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μπράνκο Γκάιτς): Κωνσταντίνου 14 (13/38 επ., 1 μπλοκ), Κρος 10 (8/19 επ., 2 μπλοκ), Γκρόθες 23 (21/37 επ., 2 μπλοκ, 65% υπ. - 40% άριστες), Παπαφωτίου 1 (1 άσσος), Χαντάβα 19 (11/46 επ., 4 άσσοι, 4 μπλοκ, 35% υπ. - 18% άριστες), Μεταξά 5 (5/7 επ.) / Ρόγκα (λ, 30% υπ. - 21% άριστες), Χατζηευστρατιάδου 7 (1/4 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Στεπανένκο 3 (2/8 επ., 1 άσσος).

