Βουλή - Αμυντική συμφωνία με ΗΠΑ: κυρώθηκε με 181 ψήφους

Πώς διαμορφώθηκαν οι ψήφοι μεταξύ των κομμάτων.

Εγκρίθηκε με ευρύτερη πλειοψηφεία η τροποποίηση του πρωτοκόλλου αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ από την Ολομέλεια της Βουλής το βράδυ της Πέμπτης.

Τη συμφωνία υπερψήφισαν 181 βουλευτές από τις ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής καθώς και ακόμα δύο ανεξάρτητοι βουλευτές ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κωνσταντίνα Αδάμου.

Καταψήφισαν 119 από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜεΡΑ25.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε τονίσει μεταξύ άλλων: «η συγκεκριμένη συμφωνία παύει να είναι διμερές πρωτόκολλο και γίνεται ψήφος εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα ως ακλόνητου παράγοντα σταθερότητας, ως συνετού ευρωπαίου και νατοϊκού εταίρου που εγγυάται τη διεθνή νομιμότητα απέναντι στους όποιους παροξυσμούς των γειτόνων μας. Ενός κρίσιμου κόμβου στο νέο ενεργειακό χάρτη».





