Italian Open - Σάκκαρη: Μεγάλη πρόκριση στους “8”

Πρόκριση στα ημιτελικά με μία εύκολη και "καθαρή" νίκη για την ελληνίδα τενίστρια.

Παίζοντας εξαιρετικό τένις η Μαρία Σάκκαρη πήρε «καθαρή» νίκη επί της Κόκο Γκοφ (6-4, 7-5) και ταυτόχρονα το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του Internazionali BNL D’Italia.

Το νο4 της παγκόσμιας κατάταξης δικαίωσε απόλυτα τον τίτλο του φαβορί που είχε απέναντι στη νεαρή Αμερικανίδα, παίρνοντας «εκδίκηση» για την ήττα της πριν από ακριβώς έναν χρόνο (12/05/2021) στο ίδιο τουρνουά της «αιώνιας πόλης».

Μία ώρα και 50 λεπτά αγώνα χρειάστηκε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια για να επιβληθεί με 2-0 της 18χρονης Γκοφ (νο15 στην WTA) και αύριο Παρασκευή (13/05) θ΄ αντιμετωπίσει την πολύ φορμαρισμένη και νικήτρια του Mutua Madrid Open της περασμένης εβδομάδας, Ονς Ζαμπέρ. Η τελευταία έκανε νωρίτερα «περίπατο» απέναντι στην Γιούλια Πουτίντσεβα, κερδίζοντας με 6-3, 6-2.

Μετά από μόλις μία νίκη στα προηγούμενα τουρνουά σε Μαϊάμι, Στουτγκάρδη και Μαδρίτης, η Σάκκαρη δείχνει να έχει βρει τον καλό της εαυτό, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τέταρτο προημιτελικό μέσα στο 2022.

Παράλληλα, έκανε το 4-1 απέναντι στην Γκοφ στις head to head αναμετρήσεις τους, έχοντας πάρει 45/70 κερδισμένους πόντους πίσω από το σερβίς της, 4/12 μπρέικ πόιντς και δεχόμενη μόλις δύο μπρέικ από την Αμερικανίδα. Συνεχίζει στη Ρώμη χωρίς να έχει χάσει ακόμη σετ, ενώ πέτυχε την τρίτη της επιτυχία σε χωμάτινη επιφάνεια εντός του 2022.

Η αυριανή θα είναι η 9η παρουσία της Σάκκαρη στην φάση των «8» σε 1000άρι τουρνουά και 2η σε αυτό της «αιώνιας πόλης».

