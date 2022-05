Παράξενα

Εκδρομή - εφιάλτης για μαθητές στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σχολική εκδρομή μαθητών από την Κρήτη εξελίχθηκε σε περιπέτεια. Τι συνέβη;

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα στην Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές μαθητές από σχολείο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια από το Γυμνάσιο Μαλίων, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, νοίκιασαν ηλεκτρικά πατίνια και από λάθος χειρισμό βρέθηκαν στο νερό.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα οι μαθήτριες κατάφεραν να βγουν μόνες τους έξω να διακομιστούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να υποβληθούν στην απαραίτητες εξετάσεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Creta24

Ειδήσεις σήμερα:

Αθήνα: Δίδυμο διαρρηκτών άδειαζε σπίτια - Λεία πάνω από 400000 ευρώ (εικόνες)

Παναθηναϊκός - Βόλεϊ Γυναικών: Πρωταθλήτριες μετά από 11 χρόνια

Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά