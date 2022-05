Life

Eurovision 2022 - Τελικός: οι 25 χώρες που διαγωνίζονται

Μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, από τον οποίο δυστυχώς δεν προκρίθηκε η Κύπρος, συμπληρώθηκε το παζλ των συμμετοχών που διεκδικούν την πρωτιά στον μουσικό διαγωνισμό.

Συμπληρώθηκαν οι χώρες που θα λάβουν μέρος στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2022 το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως κάθε χρόνο, δέκα είναι οι χώρες που παίρνουν το εισιτήριο από κάθε έναν από τους δυο ημιτελικούς για να διαγωνιστούν στον τελικό.

Η Ελλάδα, μαζί με άλλες 9 χώρες, πέρασαν από τον πρώτο ημιτελικό της Τρίτης.

Ακόμη 10 χώρες, μέσα στις οποίες δυστυχώς δεν είναι η Κύπρος, προκρίθηκαν από τον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης.

Οι «Big 5» βρίσκονται αυτόματα στον τελικό, λόγω της συνεισφοράς τους στον διαγωνισμό.

We have our 25 #Eurovision Grand Finalists!



???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

Έτσι, οι 25 χώρες που θα διεκδικήσουν την νίκη στην Eurovision, του βράδυ του Σαββάτου, είναι:

Ελλάδα,

Αρμενία,

Νορβηγία,

Λιθουανία,

Ολλανδία,

Πορτογαλία,

Ελβετία,

Μολδαβία,

Ουκρανία,

Ισλανδία,

Σερβία,

Πολωνία,

Ρουμανία,

Βέλγιο,

Σουηδία,

Αυστραλία,

Εσθονία,

Αζερμπαϊτζάν,

Φινλανδία,

Τσεχία,

Ισπανία,

Ηνωμένο Βασίλειο,

Γαλλία,

Γερμανία

Ιταλία