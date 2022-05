Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιώργος Μαργαρίτης: Ο τζόγος, το αλκοόλ και η ιστορία για το “κελί 33” (βίντεο)

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, για την πολυτάραχη ζωή και την καριέρα του που μετράει ήδη περισσότερα από 50 χρόνια.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε με τους τηλεθεατές μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του, που μετράει ήδη 52 χρόνια.

Ακόμη, αναφέρθηκε στη γνωριμία του, όταν ήταν παιδί, με τον Βασίλη Τσιτσάνη και εξήγησε γιατί καθυστέρησε να «βγει» στην δισκογραφία.

«Άργησα να κάνω τον πρώτο δίσκο γιατί είχα ένα πάθος, τον τζόγο με ταξίδευε και με έκανε ότι ήθελε ο τζόγος. Εκεί που λέγαμε θα δέσουμε, ξεδέναμε και τελειώναμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης αναφέρθηκε στην εξάρτηση του από τον τζόγο και αναφέρθηκε στο πώς κατάφερε να «ξεκόψει» από τα μεγάλα πάθη του, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως «ο Τάκης Σούκας με ξέκοψε από τον τζόγο, διότι είχα μαζί μου τότε τον αδερφό του. Ήταν κι εκείνος πολύ καλός μουσικός και έπαιζε πιάνο και τον είχα μαζί μου και έτσι ο Τάκης έμαθε ότι στη Γλυφάδα ήταν ένας τραγουδιστής. Δώσαμε ραντεβού, αλλά πέρασαν τέσσερα χρόνια για να συναντηθούμε. Η αιτία ήταν ο τζόγος πάλι. Δεν ήμουν συνεπής στα ραντεβού. Πολλές φορές μου έλεγαν πάμε να γνωρίσουμε τον τάδε κι έλεγα θα έρθει η ώρα. Είχα κρυψώνες για χρήματα, η μια ήταν στην αρχή της Βουλιαγμένης κι η άλλη εκεί όπου ήταν το περιστατικό με τον Παναγούλη. Είδα το περιστατικό, επειδή πήγαινα να πάρω χρήματα για τον τζόγο».

Ο Γιώργος Μαργαρίτης μίλησε και για την εξάρτησή του από το αλκοόλ, λέγοντας «είναι ανάλογα τους οργανισμούς. Εμείς είχαμε μόνο το χασίς και το ποτό. Είναι να μην το βάλεις στο στόμα το χασίς. Εγώ το έβαλα πολύ μικρός. Δεν είχα θέμα και το έκοψα. Αλλά τσιγάρο έκανα 40 χρόνια. Το ποτό κράτησε 40 χρόνια. Δεν μου άρεσε η φωνή μου. Όλα αυτά τα ποτά άρχισαν να ξεραίνουν τον λαιμό μου και τα τύμπανά μου δεν άκουγαν καλά. Και το έκοψα. Δεν χρειάζεται το ποτό».

Το «κελί 33»

«Μόνος μου πάλεψα, δεν είχα κανέναν να με στηρίξει», είπε για τις εποχές που έκανε εξαετή συμβόλαια με τις δισκογραφικές και δεν είχε περιθώριο να επιλέγει το καλύτερο για εκείνον, λέγοντας ακόμη πως «λάθη γίνονται. Υπάρχουν τραγούδια που μετανιώνω που τα είπα».

Ο Γιώργος Μαργαρίτης διηγήθηκε την ιστορία του τραγουδιού «Το κελί 33». Όπως πολλά τραγούδια, για άλλον καλλιτέχνη προοριζόταν, αλλά τελικά άλλος το έκανε μεγάλη επιτυχία.

«Αυτό το τραγούδι, δεν ξέρει ο κόσμος, πρωτοπήγε στον Στράτο Διονυσίου. Είχε τελειώσει ο δίσκος “Ο λαός τραγούδι θέλει” με τον Τάκη Σούκα. Θα έμπαινε εκεί το τραγούδι. Και τελικά του είπε ο Στράτος “άστο θα το πούμε του χρόνου”», είπε ο Γιώργος Μαργαρίτης, λέγοντας πως ο Τάκης Σούκας τελικά το έδωσε σε εκείνον.

