Οικονομία

Βρετανία: Ο Τζόνσον κόβει θέσεις από το Δημόσιο για να κάνει φοροαπαλλαγές

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός ζήτησε από τους υπουργούς του να μειώσουν τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, κατά 91.000 μέσα σε ένα μήνα.

Ο Βρετανός συντηρητικός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον διέταξε τους υπουργούς του να μειώσουν κατά 91.000 τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, για να μπορέσουν να γίνουν φοροαπαλλαγές ύψους δισεκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Daily Mail χθες Πέμπτη.

Ο κ. Τζόνσον, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου αφιερωμένης στο «κόστος ζωής» στο Μίντλαντς την Τετάρτη, απαίτησε να διπλασιαστούν οι προσπάθειες ώστε, όπως το έθεσε, να αμβλυνθεί η πίεση στις οικογένειες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

Έδωσε προθεσμία ενός μήνα στους υπουργούς του για να καταρτίσουν σχέδια για να μειωθεί το μέγεθος του εργατικού δυναμικού του δημοσίου κατά σχεδόν το ένα πέμπτο, κάτι που θα εξοικονομούσε 3,5 δισεκ. λίρες σε ετήσια βάση τον χρόνο, διευκρινίζεται στο ρεπορτάζ της Daily Mail.

Εξήγησε πως «κάθε λίρα που παίρνει η κυβέρνηση από τον φορολογούμενο είναι χρήμα που θα μπορούσε να ξοδέψει για τις δικές του προτεραιότητες, για τη δική του ζωή», κατά το δημοσίευμα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι θέλει περισσότεροι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας, πάντα σύμφωνα με τη Mail. «Θα υπάρξουν πολλοί που θα διαφωνήσουν μαζί μου, αλλά πιστεύω πως οι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί, πιο ενεργητικοί, έχουν περισσότερες ιδέες όταν έχουν γύρω τους άλλους ανθρώπους», επιχειρηματολόγησε.

Ο Ντέιβ Πένμαν, γενικός γραμματέας του FDA, συνδικαλιστικού φορέα που εκπροσωπεί εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, τόνισε μέσω Twitter πως «αν δεν έχουν σοβαρό σχέδιο, πρόκειται είτε απλά για προσπάθεια να εξασφαλίσουν προβολή από τα ΜΜΕ, ή για ριψοκίνδυνη πολιτική περικοπών και καμένης γης στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς καμία σκέψη ή έγνοια για τις συνέπειες».

