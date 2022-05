Κόσμος

Χιλή: Θρήνος για τη δημοσιογράφο που πέθανε από σφαίρα σε διαδήλωση

Η νεαρή δημοσιογράφος έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, εδώ και 12 ημέρες στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Τριαντάχρονη δημοσιογράφος η οποία είχε τραυματιστεί από σφαίρα καθώς κάλυπτε βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων για την Πρωτομαγιά στο Σαντιάγο της Χιλής υπέκυψε χθες Πέμπτη, ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες.

«Η Φραντσίσκα δεν μας εγκατέλειψε. Τη σκότωσαν. Με αυτά τα λόγια, επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Φραν. Θα μας λείψει και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαλύψουμε την αλήθεια», ανέφερε μέσω Twitter ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Senal 3 de La Victoria, με τον οποίο συνεργαζόταν η Φραντσίσκα Σαντοβάλ.

Κατά τη διάρκεια ταραχών στο περιθώριο της κινητοποίησης, στις οποίες ενεπλάκησαν κακοποιοί με πλανόδιους εμπόρους, τρεις δημοσιογράφοι, δύο γυναίκες κι ένας άνδρας, τραυματίστηκαν από σφαίρες.

Η νεαρή δημοσιογράφος που χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, εξήγησε ο Δρ. Ντανιέλ Ροδρίγκες, επικεφαλής της μονάδας εντατικής θεραπείας στο δημόσιο νοσοκομείο του Σαντιάγο, στην ανακοίνωση Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Την περασμένη εβδομάδα, τρεις φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν. Ο ένας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τη δημοσιογράφο, προφυλακίστηκε, καθώς καταρτίζεται δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοκατοχή.

Ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσας, μητέρας μικρού αγοριού. «Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει ατιμωρησία» στην υπόθεση αυτή, ανέφερε μέσω Twitter ο νέος αρχηγός του κράτους.

Η είδηση του θανάτου της νεαρής ώθησε πολλούς να συγκεντρωθούν σε ένδειξη πένθους, με κεριά, λουλούδια και φωτογραφίες της, σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Ενώ ομάδες κουκουλοφόρων έστησαν οδοφράγματα και διέκοψαν την κυκλοφορία στην Πλατεία Ιταλίας, επίκεντρο του μαζικού κινήματος διαμαρτυρίας από το 2019, στο κέντρο του Σαντιάγο.

