Τότεναμ – Άρσεναλ: Οι “πετεινοί” διέλυσαν τους “κανονιέρηδες”

Μάχη μέχρι εσχάτων για την 4η θέση του πρωταθλήματος, που ισοδυναμεί με εισιτήρια για το επόμενο Champions League.

«Φωτιά» πήρε η μάχη για την κατάκτηση της 4ης θέσης στην Premier League, που δίνει και το τελευταίο «εισιτήριο» για τους ομίλους του Champions League της επόμενης περιόδου.

Μετά την ισοπαλία στο «Άνφιλντ» επί της Λίβερπουλ, η Τότεναμ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο λονδρέζικο ντέρμπι με την Άρσεναλ (3-0) και μείωσε στο -1 τη διαφορά από την αποψινή της αντίπαλο, ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν.

Η αποβολή του 26χρονου αμυντικού, Ρομπ Χόλντινγκ μέσα σε 8 λεπτά στο πρώτο μέρος (είδε την πρώτη κίτρινη στο 26΄ και την δεύτερη στο 33΄) έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα, με τους γηπεδούχους να το εκμεταλλεύονται στο έπακρο και με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές έφτασαν στη νίκη.

Η 5η του πίνακα, Τότεναμ, έχει (θεωρητικά) πιο εύκολο πρόγραμμα στη συνέχεια, καθώς σε τρεις ημέρες υποδέχεται την Μπέρνλι, ενώ στις 22/05 θα παίξει στην έδρα της Νόριτς που έχει υποβιβαστεί.

Όσον αφορά την 4η Άρσεναλ θ΄ αντιμετωπίσει στις 16 Μαΐου εκτός έδρας τη Νιουκάστλ, ενώ θα κλείσει τη σεζόν στις 22/05 υποδεχόμενη την Έβερτον η οποία ακόμη δίνει μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

