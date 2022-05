Τοπικά Νέα

Βόλος: Έδειρε την 7 μηνών έγκυο γυναίκα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολονύχτιος αγώνας των γιατρών για να μην κινδυνεύσει η μητέρα και το έμβρυο.

Ένα ολονύχτιο θρίλερ βρισκόταν σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο Βόλου μέχρι αργά το βράδυ, καθώς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, με «θύμα» μία νεαρή μητέρα από τον Αλμυρό, που βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στο δεύτερο παιδί της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του taxydromos.gr η νεαρή μητέρα, που διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης, ξυλοφορτώθηκε από τον σύζυγό της. Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα. Μετά το συμβάν ειδοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού. Παράλληλα ενημερώθηκε το Νοσοκομείο Βόλου. Στην Ιατρική και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός. Η νεαρή μητέρα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Έπρεπε να εξεταστεί από γυναικολόγο, προκειμένου να διαπιστωθεί σε τί κατάσταση βρίσκεται η ίδια και το έμβρυο που κυοφορεί. Η αγωνία χτύπησε κόκκινο. Μοναδική μέριμνα γιατρών και μαιών να μην διατρέξει κίνδυνο η υγεία και των δύο.

Την ίδια ώρα ήταν σε εξέλιξη μία ακόμη επιχείρηση: Να εξασφαλιστεί «στέγη» για το πρωτότοκο παιδί του ζευγαριού, το οποίο είναι μόλις 17 μηνών. Ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας από τον Βόλο έδωσε εντολή στο Νοσοκομείο να βρεθεί τρόπος, ώστε το μικρό παιδί να βρίσκεται δίπλα στη μητέρα του. Ο σύζυγος συνελήφθη. Δεν υπήρχε άλλος κοντινός άνθρωπος στο οικογενειακό περιβάλλον, για να αναλάβει τη φιλοξενία του. Από τη μία στιγμή στην άλλη το μικρό παιδί έμεινε μόνο του.

Οι υπεύθυνοι της Νοσηλευτικής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας συνεργάστηκαν αρμονικά με την Εισαγγελία και αργά το βράδυ μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο στο τμήμα νεογνών, δίπλα στη μητέρα του η οποία θα παραμείνει στο Αχιλλοπούλειο για παρακολούθηση τουλάχιστον ένα 24ωρο ακόμη, μέχρι οι γιατροί να είναι σίγουροι ότι μητέρα και έμβρυο είναι καλά.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision 2022 - Τελικός: οι 25 χώρες που διαγωνίζονται

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιώργος Μαργαρίτης: Ο τζόγος, το αλκοόλ και η ιστορία για το “κελί 33” (βίντεο)