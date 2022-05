Οικονομία

Γεωργαντάς για αισχροκέρδεια: δημοσιοποίηση ονομάτων παραβατών για εμπόριο ζωοτροφών (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για την επάρκεια αγαθών, την ενίσχυση της παραγωγής και την επίσπευση στη καταβολή των αποζημιώσεων σε αγρότες.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Παρασκευή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Γιώργος Γεωργαντάς είπε μεταξύ άλλων πως είναι συνεχείς οι προσπάθειες για αύξηση της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα και πως σύντομα θα υπάρξει και ανακοίνωση σχετικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σχετίζονται με την επάρκεια αγαθών και τις ανατιμήσεις, λόγω των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργαντάς, φέτος θα έχουμε καλή καλλιεργητική περίοδο με πλεόνασμα προϊόντων και αυτό θα συμβάλλει στην μείωση των τιμών, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα «να τελειώσει σύντομα όλη αυτή η κατάσταση».

«Υπάρχουν πολλά προϊόντα που παραγωγοί και συνεταιρισμοί φέρνουν οι ίδιοι στην αγορά,υπάρχουν και περιπτώσεις που άλλοι αναλαμβάνουν να πάρουν και να πουλήσουν τα προϊόντα τους και αυτό έχει επίπτωση στις τιμές διάθεσης», είπε ο κ. Γεωργαντάς, τονίζοντας πως γίνονται συνεχείς έλεγχοι στην αγορά «για να κρατήσουμε τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα μακριά από την αισχροκέρδεια».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως τις επόμενες ημέρες, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα εταιρειών που έχουν παραβεί τις διατάξεις για τα περιθώρια κέρδους σε εμπόριο ζωοτροφών και τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, διευκρινίζοντας πως οι όροι για την δημοσιοποίηση επωνυμιών είναι το πρόστιμο να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ ή ο παραβάτης να είναι υπότροπος και να έχει βρεθεί παράνομος για δεύτερη φορά.

«Ενισχύουμε τον πρωτογενή τομέα για να επιστρέψει η παραγωγή σε ικανοποιητικά επίπεδα. Πρέπει να έχουμε καλή παραγωγή και επάρκεια», επεσήμανε ο κ. Γεωργαντάς.

Ακόμη, σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είπε πως «έχουν σχεδόν εξοφληθεί οι αποζημιώσεις σε αγρότες για ζημιές από φυσικές καταστροφές μέχρι το τέλος του 2021, στην τροπολογία που πέρασε προ ημερών προβλέφθηκε προκαταβολική εξόφληση για ζημιές από παγετό στις αρχές του 2022, που υπολογίζεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ».

«Δίνεται πλέον δυνατότητα, οι εκτιμητές να εργάζονται και το Σαββατοκύριακο, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα, ώστε να γίνεται ταχύτερα ο έλεγχος στις καλλιέργειες για ζημιές», κατέληξε ο κ. Γεωργαντάς.

