Πολιτική

Ένοπλες Δυνάμεις: Συνεκπαίδευση μονάδων με το “USS Arlington” των ΗΠΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από αέρος και θαλάσσης συμμετείχαν οι ελληνικές δυνάμεις στην άσκηση με το πλήρωμα του πλοίου αποβατικών επιχειρήσεων.

Συνεκπαίδευση PASSEX (Passing Exercise) μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με το πλοίο αποβατικών επιχειρήσεων «USS Arlington» διεξήχθη στις 10 Μαΐου στη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων και της Σκύρου.

Όπως ανακοινώθηκε, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με τη φρεγάτα «Σαλαμίς», το αρματαγωγό «Χίος», καθώς και ένα ελικόπτερο S-70 B Aegean Hawk.

Κατά την διάρκεια της άσκησης, εκτελέστηκαν αντικείμενα επικοινωνιών, αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών, στοχοποίησης, προχωρητικών ελιγμών, καθώς και σύνθεσης και ανταλλαγής τακτικής εικόνας.

Η συνεκπαίδευση, προστίθεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε διμερές και διασυμμαχικό πλαίσιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision 2022 - Τελικός: οι 25 χώρες που διαγωνίζονται

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιώργος Μαργαρίτης: Ο τζόγος, το αλκοόλ και η ιστορία για το “κελί 33” (βίντεο)