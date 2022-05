Κοινωνία

“Το Πρωινό”: Το ραπ κομμάτι για το θάνατο της Μαλένας και το κλειστό δωμάτιο της Ίριδας (βίντεο)

Στη δημοσιότητα έρχεται ένα ραπ κομμάτι που έγραψε η Δήμητρα Πισπιρίγκου μετά το θάνατο της Μαλένας. Τι αποκαλύπτει φίλη της οικογένειας για την Ίριδα

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη ζωή της οικογένειας Δασκαλάκη - Πισπιρίγκου πριν αλλά και μετά τους θανάτους των 3 παιδιών στην Πάτρα.

Στη δημοσιότητα έρχεται ένα ραπ κομμάτι που έγραψε η Δήμητρα Πισπιρίγκου μετά το θάνατο της Μαλένας.

"Σου ζητώ αν με κοιτάς από εκεί ψηλά. έλα μια νύχτα εδώ ξανά" είναι κάποιοι από του στίχους του τραγουδιού.

Συγκλονίζει, βέβαια, και μία μαρτυρία στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίας φίλης της οικογένειας η οποία αποκαλύπτει τι έκανε η Ρούλα Πισπιρίγκου μετά το θάνατο της Ίριδας "2 ή 3 ημέρες μετά το θάνατο της Ίριδας υπήρχε στο facebook σελίδα στην οποία χάριζε όλα τα πράγματα του μωρού" και ξεσπά "πως μπορεί και βγαίνει σε αναρτήσεις και λέει ότι ακόμα μυρίζει το δωμάτιο του μωρού, αφού το είχε κλειστό μέχρι να μπει η αστυνομία".

