“Το Πρωινό”- Πισπιρίγκου: Η συμπληρωματική ποινική δίωξη και το πόρισμα για τη Τζωρτζίνα (βίντεο)

Η νέα ενδεχόμενη ποινική δίωξη στην Πισπιρίγκου. Τι περιλαμβάνει

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ παρουσιάστηκε και σήμερα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ενδεχόμενη είναι μία συμπληρωματική ποινική δίωξη για τη Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία θα αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Τζωρτζίνας και τον Απρίλιο του 2021 στο Καραμανδάνειο.

Ακόμη. ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει βγει το πόρισμα του κ. Μπουζιάνη για τη Τζωρτζίνα και θα προωθηθεί στο Ανθρωποκτονιών.

