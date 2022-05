Παράξενα

Πρέβεζα: Φίδι μπήκε σε κλουβί κι έφαγε 15 καναρίνια! (εικόνες)

Το φίδι είχε μήκος πάνω από 2 μέτρα κι εγκλωβίστηκε μέσα στο κλουβί ενώ χώνευε την τροφή του. Πως γλίτωσε ένα μόνο καναρίνι.

Μία συγκλονιστική εικόνα αντίκρισε το απόγευμα της Τρίτης μία γυναίκα, η οποία επισκέφτηκε το πατρικό της σπίτι στον Παντοκράτορα Πρέβεζας.

Μέσα στην αποθήκη είχε σε ένα μεγάλο κλουβί 16 καναρίνια, τα οποία τα τάιζε καθημερινά, ωστόσο την Τρίτη δεν τα κατάφερε, γιατί την ”πρόλαβε” ένα φίδι- Λαφιάτης, ο οποίος μπήκε από μία τρύπα εντός της αποθήκης και στην συνέχεια μέσα στο κλουβί.

Το φίδι φαίνεται ότι έψαχνε τροφή, ξεκινώντας να καταπίνει ένα-ένα τα ”άτυχα” καναρίνια.

Η γυναίκα αντίκρισε το φίδι, μήκους άνω των 2 μέτρων μέσα στο κλουβί, μη μπορώντας να φύγει, αφού έπρεπε να χωνέψει πρώτα την τροφή του.

Από τα 16 καναρίνια τελικά μόνο ένα γλίτωσε με την ίδια να το φωτογραφίζει και να το ανεβάζει στο προσωπικό της προφίλ στο facebook, ζητώντας από τον κόσμο να της πει το είδος του φιδιού.

Πηγή: onprevezanewsgr

