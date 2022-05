Τεχνολογία - Επιστήμη

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Και μέσω gov.gr οι καταγγελίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη δυνατότητα να υποβάλλον και ψηφιακά τις καταγγελίες τους για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, έχουν πλέον οι πολίτες.

Τη δυνατότητα να υποβάλουν ψηφιακά καταγγελία για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο έχουν από σήμερα οι πολίτες, μετά την υπογραφή κοινής απόφασης των υπουργών Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Η καταγγελία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Καταγγελίες».

Ειδικότερα, ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του προς τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για

αδικήματα τελούμενα σε βάρος ανηλίκων μέσω διαδικτύου

παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

παράνομη διακίνηση οπτικοακουστικών έργων μέσω διαδικτύου

παραβίαση του απορρήτου των ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών επικοινωνιών

περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή

οικονομικά κυβερνοεγκλήματα όπου εμπλέκονται ηλεκτρονικά/ψηφιακά νομίσματα

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, ο πολίτης ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας για τυχόν επόμενα βήματα. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2021 είχαν υποβληθεί περίπου 7.500 καταγγελίες στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2022 έχουν ήδη υποβληθεί 3.000 καταγγελίες. Με την λειτουργία της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες θα γλιτώσουν ισάριθμες φυσικές επισκέψεις.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και τις ηλεκτρονικές θυρίδες του gov.gr που έχουν αποδοθεί στις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, επιτυγχάνοντας έτσι την εξάλειψη της απαίτησης για φυσική παρουσία του πολίτη.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την ελληνική αστυνομία, την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET) με την υποστήριξη εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Έδειρε την 7 μηνών έγκυο γυναίκα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)

Πρέβεζα: Φίδι μπήκε σε κλουβί κι έφαγε 15 καναρίνια! (εικόνες)