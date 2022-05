Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα σε παιδιά: Τα τρία κρούσματα δηλώθηκαν στον ECDC

Ποιο σύμπτωμα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς

Τα τρία πρώτα ύποπτα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας στην Ελλάδα δηλώθηκαν ήδη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λοιμώξεων (ECDC).

Πρόκειται για τρία παιδάκια, 14 και 18 μηνών και 10 ετών.

Τα δύο παιιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν αλλα τώρα είναι στο σπίτι τους σε καλή κατάσταση.

Δεν βρέθηκε ούτε αδενοϊός, ούτε κορονοϊός στον οργανισμό τους, και πρόκειται σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ για κρούσματα ηπατίτιδας αγνώστου αιτιολογίας.

Αυτό το σημάδι που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι γονείς είναι ο ίκτερος, και συγκεκριμένα αν δουν στο παιδί κίτρινο μάτι.

