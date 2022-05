Πολιτική

Οικονόμου για ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Μεταβαίνει ως εκπρόσωπος μιας χώρας που είναι παράγων σταθερότητας

Όλα όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Με αναφορά στην επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες «όπου τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο τον κ. Μπάιντεν ενώ την Τρίτη θα μιλήσει στο Κογκρέσο», ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Σημειώνεται ότι ειδικά για την παρουσία του στο Κογκρέσο μια τόσο τιμητική πρόσκληση απευθύνεται σε ξένους ηγέτες σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Ομιλία στο Αμερικανικό Κογκρέσο έχουν απευθύνει μέχρι σήμερα είτε ηγέτες χωρών που είναι στρατηγικοί εταίροι των ΗΠΑ όπως του Ισραήλ, της Αυστραλίας, της Ινδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου είτε εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Νέλσον Μαντέλα ή ο Λεχ Βαλέσα.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών καθώς και το υψηλό κύρος που απολαμβάνει η χώρα μας ως απόρροια των πολιτικών που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση από την έναρξη της θητείας της.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο που είναι η δεύτερη στη μέχρι τώρα θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει εθνικό, γεωπολιτικό αλλά και ιστορικό στίγμα για τις σχέσεις των δύο χωρών και τη θέση της Ελλάδος στον σύγχρονο κόσμο», τόνισε ο κ. Οικονόμου. Ανέφερε ότι στην ατζέντα των συνομιλιών με τον κ. Μπάιντεν «θα συζητηθούν διεθνή και περιφερειακά θέματα. Θα τεθεί το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει το θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από το ελληνικό έδαφος και ως ζήτημα που υπονομεύει και θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ, σε μια εποχή που απαιτείται σταθερότητα. Θα συζητηθούν επίσης διμερή ζητήματα στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας του σχήματος 3+1, θα συζητηθεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ένα ζήτημα κρίσιμο για τη Δύση στο οποίο η κυβέρνηση έχει πάρει σαφή και ξεκάθαρη στάση από την πρώτη στιγμή αποδεικνύοντας εμπράκτως την αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό που υφίσταται την επίθεση αλλά και στη στήριξή της στο διεθνές δίκαιο συμμετέχοντας ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή και συμμαχική αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

Πρόσθεσε ότι συζήτηση θα γίνει και για τα ενεργειακά καθώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος μεταφοράς αερίου και καθαρής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο προς τα Βαλκάνια και την ΝΑ Ευρώπη. «Μπορεί να συμβάλει ενεργά στην απεξάρτηση της Ευρώπης απ' τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα αλλά και στην διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον κ. Μπάιντεν και θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο όχι μόνος εκ μέρους της Ελλάδας αλλά εκπρόσωπος του Ελληνισμού. «Θα μιλήσει ως πρωθυπουργός μιας χώρας με αυτοπεποίθηση που είναι αξιόπιστος σύμμαχος και παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στη ΝΑ Ευρώπη».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ειδικά στη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ που κυρώθηκε χθες στη Βουλή. «Μια συμφωνία με τεράστιο διεθνή αντίκτυπο. Πρόκειται όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, για μια Συμφωνία η οποία συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα ως ακλόνητου παράγοντα σταθερότητας στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ανέφερε επίσης ότι υπηρετεί πολύπλευρα τα εθνικά μας συμφέρονται και συμπληρώνει ένα μεγάλο πλέγμα εθνικών συμφωνιών και συμμαχιών που αναβαθμίζουν το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Υπογράμμισε ότι τόσο τα αναφερόμενα στο προοίμιο της συμφωνίας όσο και τα προβλεπόμενα επί του πεδίου αναγνωρίζουν τα δίκαιά μας κι επιβεβαιώνουν την ισχύ μας.

Ανέφερε μάλιστα τρεις λόγους που η συμφωνία είναι σημαντική για τα εθνικά μας συμφέροντα.

«Η Ελλάδα έχει ήδη αυτό που άλλες χώρες επιδιώκουν: μια αναβαθμισμένη στρατηγική και αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ», τόνισε.

Πρόσθεσε ακόμη πως Καταγράφεται άλλωστε ρητά η κοινή βούληση «για αμοιβαία προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας έναντι κάθε απειλής, ακόμα και ένοπλης επίθεσης». Μια διατύπωση την οποία επαναλαμβάνει και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν στην συνοδευτική επιστολή του. Εκεί διακηρύσσει την προσήλωση της χώρας του στον σεβασμό όχι μόνο της εδαφικής ακεραιότητας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Συνολικά η συμφωνία είναι αμοιβαία επωφελής και για την Ελλάδα και για τις ΗΠΑ», υπογράμμισε προσθέτοντας πως αλλάζει το τοπίο αλλά και τους όρους του παιχνιδιού στην ευρύτερη περιφέρεια. Στο σημείο αυτό ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε επικριτικά στη στάση που τήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι ειδικά η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδειξε ότι ο κ. Τσίπρας μένει δέσμιος ιδεοληψιών και υιοθετεί επιχειρήματα από την πρώιμη ΠΑΣΟΚική περίοδο. «Εφάρμοσε επίσης την πάγια τακτική του ΣΥΡΙΖΑ: όταν η πραγματικότητα δεν μας βολεύει, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε μια πραγματικότητα που μας εξυπηρετεί», είπε χαρακτηριστικά.

Είπε επίσης ότι «αναδείχθηκε και πάλι η τεράστια υποκρισία που χαρακτηρίζει τον κ. Τσίπρα σε κάθε πολιτική του κίνηση».

Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη μείωση του ΕΝΦΙΑ επισημαίνοντας πως πρόκειται για άλλο ένα γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνέπεια της κυβέρνησης.

Είπε ότι φέτος ο ΕΝΦΙΑ είναι μειωμένος κατά 920 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018 και την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τόνισε για άλλη μια φορά πως η κυβέρνηση μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα και υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, δημιουργεί συνθήκες αύξησης του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών με πολλαπλούς τρόπους.

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην ασφάλεια στα δημόσια πανεπιστήμια με αφορμή και τα τελευταία επεισόδια στο Αριστοτέλειο επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση επαναλαμβάνει κατηγορηματικά την αμετάκλητη απόφασή της να ολοκληρώσει την εφαρμογή του σχεδίου της για τα ΑΕΙ και του θεσμικού πλαισίου που έχει εισάγει για την ασφάλεια των πανεπιστημίων.

Αναλυτικά, στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις ΗΠΑ., όπου τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο κ. Μπάιντεν, ενώ την Τρίτη θα μιλήσει στο Κογκρέσο. Σημειώνεται ότι ειδικά για την παρουσία του στο Κογκρέσο μια τόσο τιμητική πρόσκληση απευθύνεται σε ξένους ηγέτες σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Ομιλία στο Κογκρέσο έχουν απευθύνει μέχρι σήμερα είτε ηγέτες χωρών που είναι στρατηγικοί εταίροι των ΗΠΑ. (Ισραήλ, Ινδία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο) είτε εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Νέλσον Μαντέλα ή ο Λεχ Βαλέσα.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών, καθώς και το υψηλό κύρος που απολαμβάνει η χώρα μας ως απόρροια των πολιτικών που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση από την έναρξη της θητείας της. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο που είναι η δεύτερη στη μέχρι τώρα θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει εθνικό, γεωπολιτικό, αλλά και ιστορικό στίγμα για τις σχέσεις των δύο χωρών και τη θέση της Ελλάδας στο σύγχρονο κόσμο.

Στην ατζέντα της συνάντησης με τον κ. Μπάιντεν θα συζητηθούν διεθνή και περιφερειακά θέματα. Θα τεθεί το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλωστε, έχει ήδη θέσει το θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από ελληνικό έδαφος και ως ζήτημα που υπονομεύει και θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια εποχή που απαιτείται σταθερότητα.

Θα συζητηθούν, επίσης, διμερή ζητήματα στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ., συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας του σχήματος 3+1. Θα συζητηθεί και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ένα ζήτημα κρίσιμο για τη Δύση στο οποίο η κυβέρνηση έχει πάρει σαφή και ξεκάθαρη στάση από την πρώτη στιγμή, αποδεικνύοντας εμπράκτως την αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό που υφίσταται την επίθεση, αλλά και τη στήριξή της στο Διεθνές Δίκαιο συμμετέχοντας ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή και συμμαχική αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Συζήτηση θα γίνει και για τα ενεργειακά, καθώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο κόμβος μεταφοράς αερίου και καθαρής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μπορεί να συμβάλει ενεργά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, αλλά και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Στις ΗΠΑ. ο πρωθυπουργός θα μιλήσει με τον πρόεδρο Μπάιντεν και θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο -όπως ο ίδιος τόνισε- όχι μόνο εκ μέρους της Ελλάδας, αλλά ως εκπρόσωπος του Ελληνισμού. Θα μιλήσει ως πρωθυπουργός μιας χώρας με αυτοπεποίθηση που είναι αξιόπιστος σύμμαχος και παράγοντας ασφάλειας, και σταθερότητας στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Η Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ υπηρετεί πολύπλευρα τα εθνικά μας συμφέροντα

Αναφορικά με τη Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ, ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι «κυρώθηκε χθες στη Βουλή -μετά από συζήτηση στην οποία μετείχαν οι πολιτικοί Αρχηγοί- η Συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια Συμφωνία με τεράστιο διεθνή αντίκτυπο. Πρόκειται -όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός- για μια Συμφωνία που συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα ως ακλόνητου παράγοντα σταθερότητας στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από ενδελεχή μελέτη και πολύμηνη προετοιμασία. Υπηρετεί πολύπλευρα τα εθνικά μας συμφέροντα. Συμπληρώνει ένα μεγάλο πλέγμα εθνικών συμφωνιών και συμμαχιών, που αναβαθμίζουν το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Η επιλογή των ΗΠΑ να στηριχθούν στην Ελλάδα είναι ενδεικτική από μόνη της. Ο τρόπος που η Ελλάδα κεφαλαιοποιεί τις κορυφαίες πολιτικές επιλογές των δύο τελευταίων ετών είναι βαρύνουσας σημασίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο τα αναφερόμενα στο προοίμιο της Συμφωνίας, όσο και τα προβλεπόμενα επί του πεδίου αναγνωρίζουν τα δίκαιά μας και επιβεβαιώνουν την ισχύ μας. Μπορούν συνεπώς να φανούν διπλά χρήσιμα στην προσπάθειά μας να υπάρξει σταθερότητα και ειρήνη με τους γείτονές μας. Η Συμφωνία είναι σημαντική για τα εθνικά μας συμφέροντα για τρεις λόγους:

Πρώτον, διότι σε μία εποχή που οι ΗΠΑ στρέφονται προς την περιοχή του Ινδοειρηνικού, αποφασίζουν ταυτόχρονα να ενισχύσουν το αποτύπωμά τους στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Αναβαθμίζοντας εγκαταστάσεις και βελτιώνοντας στρατιωτικές υποδομές. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι και άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη επιδιώκουν τώρα ανάλογες συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων. Η Ελλάδα δηλαδή, έχει ήδη αυτό που άλλες χώρες αυτή τη στιγμή επιδιώκουν: Μια αναβαθμισμένη στρατηγική και αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Δεύτερον, διότι διευρύνεται όχι μόνο στο χρόνο, αλλά και στο χώρο. Στο Ναύσταθμο της Σούδας αναβαθμίζονται όλες οι υποδομές και ο συνολικός ρόλος της βάσης, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται το πεδίο βολής στο Λιτόχωρο, δύο στρατόπεδα στο Βόλο και στην Αλεξανδρούπολη. Δημιουργείται δηλαδή με τον τρόπο αυτό μια ομπρέλα από τον Νότο προς τον Βορρά, η οποία αλλάζει συνολικά το τοπίο στα βόρεια και ανατολικά σύνορά μας.

Τρίτον, η Συμφωνία είναι σημαντική γιατί καταγράφει ρητά, την κοινή βούληση «για αμοιβαία προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας έναντι κάθε απειλής, ακόμα και ένοπλης επίθεσης». Μια διατύπωση την οποία επαναλαμβάνει και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ο κ.Μπλίνκεν στη συνοδευτική επιστολή του. Διακηρύσσει την προσήλωση της χώρας του στον σεβασμό όχι μόνο της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας. Η δέσμευση αυτή είναι προφανώς σημαντική και αποτελεί ηχηρό μήνυμα σταθερότητας και ασφάλειας.

Συνολικά, η Συμφωνία είναι αμοιβαία επωφελής και για την Ελλάδα και για τις ΗΠΑ. Είναι επωφελής και για τους δύο συμβαλλόμενους, οι οποίοι με ειλικρίνεια, αλλά και πραγματισμό προχώρησαν στην υπογραφή της. Η Συμφωνία αυτή αλλάζει το τοπίο, αλλά και τους όρους του παιχνιδιού στην ευρύτερη περιφέρεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε χθες ενσυνείδητα να καταψηφίσει τη Συμφωνία, όπως είχε κάνει άλλωστε με τις αμυντικές δαπάνες και με τη συμφωνία με την Γαλλία. Τρία βασικά χαρακτηριστικά αναδεικνύονται από τη χθεσινή στάση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως από την ομιλία του κ. Τσίπρα:

Πρώτον. Δεν μπορεί να κατανοήσει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και παραμένει δέσμιος ιδεοληψιών που για τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο έχουν εκπνεύσει από το 1989. Έτσι, για να βρει μια χαραμάδα αντιπολίτευσης, υιοθέτησε επιχειρήματα πιασμένα από την πρώιμη πασοκική περίοδο. Αυτό συνιστά αναμφισβήτητα οπισθοδρόμηση.

Δεύτερον. Εφάρμοσε και σε αυτή την περίπτωση την πάγια τακτική του ΣΥΡΙΖΑ: Όταν η πραγματικότητα δεν μας βολεύει, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε μια πραγματικότητα που μας εξυπηρετεί. Έτσι διαστρέβλωσε πολλά σημεία της Συμφωνίας, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι ισχύει επ' αόριστον και ότι δεν συνοδεύεται από ξεκάθαρες θέσεις υπέρ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Τρίτον το χειρότερο και ίσως το πιο θλιβερό απ' όλα είναι ότι αναδείχτηκε και πάλι η τεράστια υποκρισία που χαρακτηρίζει τον κ. Τσίπρα σε κάθε πολιτική του κίνηση. Σφιχταγκαλιασμένος με τον πρόεδρο Τραμπ όταν ήταν πρωθυπουργός, αντιαμερικανικές κορώνες και αριστερή ρητορική χθες στην Βουλή. Διαβουλεύσεις και ρητές διαβεβαιώσεις για ανανέωση της Συμφωνίας στο πνεύμα που είναι και η σημερινή όταν ήταν στην κυβέρνηση, καταψήφιση χθες. «Κόκκινη» γραμμή και μεγάλη δήθεν ανησυχία για δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης αγοράς από την Τουρκία αεροσκαφών F-16, καμία κουβέντα όταν ήταν πρωθυπουργός στην Αμερική για τα F-35.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό απ' όλα όσα ειπώθηκαν από τον κ. Τσίπρα, αλλά και τα στελέχη του, για να δικαιολογήσει ένα ακόμη «όχι» στην ενίσχυση της πατρίδας μας, ότι όλα αυτά αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίαις. Ο κ. Τσίπρας για άλλη μια φορά υπέταξε το εθνικό συμφέρον στο κομματικό. Απέδειξε και χθες ότι είναι κολλημένος στο πιο κακό παρελθόν της πολιτικής μας ιστορίας για αυτό δεν μπορεί να εισφέρει το παραμικρό σε καμιά εθνική προσπάθεια», ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Σχεδόν 8 στους 10 συμπολίτες μας βλέπουν μειωμένο φόρο για τα ακίνητά τους

Για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Έχουμε τις ημέρες αυτές, ένα ακόμη γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνέπεια της Κυβέρνησης και υπενθυμίζει την ασυνέπεια του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, που φέτος είναι μειωμένος κατά 920 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018 και την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Θυμίζω ότι το 2014 ο κ. Τσίπρας διακήρυσσε ότι «ο φόρος αυτός είναι παράλογος, δεν διορθώνεται, αντίθετα καταργείται» και υποσχόταν και αυτόν να τον εξαφανίσει, με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Όταν, ωστόσο, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, όχι μόνο δεν κατάργησε τον ΕΝΦΙΑ, αλλά όπως θυμόμαστε πάρα πολύ καλά επέβαλε ή αύξησε 29 φόρους που έπληξαν όλους και κυρίως τη μεσαία τάξη.

Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της και συνέχισε με δεύτερη μείωση που απεικονίζεται και στα φετινά εκκαθαριστικά, περιορίζοντας συνολικά τη φορολογική επιβάρυνση από τον ΕΝΦΙΑ κατά 34% σε σχέση με το 2018. Και όλα αυτά μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον.

Έτσι, ενώ η προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας ήταν για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, τώρα είναι μεγαλύτερη κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Η κυβέρνησή μας δημιουργεί μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της και με το παραπάνω, συνθήκες αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με πολλαπλούς τρόπους.

Σχεδόν 8 στους 10 συμπολίτες μας βλέπουν μειωμένο φόρο για τα ακίνητά τους. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει όταν έχουν αυξηθεί οι αξίες που ουσιαστικά συνιστά αύξηση της περιουσίας των πολιτών».

Αμετάκλητη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τη δημιουργία βιβλιοθήκης στο ΑΠΘ

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην ασφάλεια στα δημόσια Πανεπιστήμια. Είπε: «Με αφορμή τα τελευταία επεισόδια στο ΑΠΘ η κυβέρνηση επαναλαμβάνει κατηγορηματικά την αμετάκλητη απόφασή της να ολοκληρώσει την εφαρμογή του σχεδίου της για τα Α.Ε.Ι. και του θεσμικού πλαισίου που έχει εισάγει για την ασφάλεια των Πανεπιστημίων μας. Ήδη, με βάση το νόμο για την αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και την πρόβλεψη για τις Ομάδες Προστασίας, έχουν προσληφθεί 400 άτομα -στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα παιδιά αυτά είναι χθεσινοί φοιτητές- και η εκπαίδευσή τους ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου.

Στο μεταξύ λύθηκε και μια μείζονος σημασίας εκκρεμότητα, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση της Ολομέλειάς του, τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον, την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, αλλά και τη διασφάλιση της ακώλυτης άσκησης της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Η απόφαση του ΣτΕ δικαιώνει τις επιλογές της κυβέρνησης και ταυτόχρονα αποτελεί μομφή τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ όσο και για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που καταψήφισαν τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματικές.

Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι είναι δεδομένη και αμετάκλητη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τη δημιουργία βιβλιοθήκης στο ΑΠΘ, στο χώρο που για 34 χρόνια έκαναν κουμάντο μια χούφτα καταληψιών. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η νεολαία του και κορυφαία στελέχη του όχι μόνο δεν καταδίκασαν τους τραμπούκους που εναντιώνονται στην κατασκευή της Βιβλιοθήκης, τις συμμορίες που προκαλούν φθορά στη δημόσια περιουσία, αυτούς που στοχοποίησαν τον πρύτανη. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν βρήκαν μια καθαρή κουβέντα για να στιγματίσουν τις ενέργειες αυτές. Η κυβέρνηση πιστή στις δεσμεύσεις της θα στηρίξει τον πρύτανη του ΑΠΘ και την ακαδημαϊκή κοινότητα για τη δημιουργία μια Βιβλιοθήκης που θα αποδοθεί στους φοιτητές», κατέληξε ο κ. Οικονόμου.

