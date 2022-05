Πολιτική

Τσίπρας: Στείλτε τον λογαριασμό στο Μαξίμου και τον Μητσοτάκη

«Θα σταθούμε δίπλα σας και θα στηρίξουμε το δημόσιο ταμείο, να σταματήσει η λεηλασία, θα σταματήσει η κλεψιά και οι ανισότητες», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας σε πολίτες.

«Ας είναι η Κυριακή που έρχεται η πρώτη από τις δύο σημαντικές για να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Την Κυριακή στις 15 και την Κυριακή των εκλογών, όποτε ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να στήσει τις κάλπες για να δει ποια θα είναι η απάντηση του ελληνικού λαού», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους πολίτες κατά την περιοδεία του στην 'Αρτα.

Κάλεσε όλους τους πολίτες σε συμμετοχή στη διαδικασία της Κυριακής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι «θέλουμε τα 1.000 εκλογικά τμήματα να γίνουν 1.000 "ταχυδρομεία" μέσα από τα οποία οι πολίτες θα στείλουν συστημένο το λογαριασμό σε αυτόν που μας οδήγησε σήμερα εδώ, στο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό». «Θέλουμε», τόνισε, «το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής μαζί με το μήνυμα της ελπίδας να πάει από άκρη σε άκρη σε όλον τον τόπο». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι ο πήχης είναι «να ξαναγυρίσει η ελπίδα στον τόπο».

«Ήρθε η ώρα να γυρίσει πίσω ο λογαριασμός. Δεν ζητάμε να ανακαλύψουν λεφτόδεντρα, ζητάμε να κλαδέψουν τα κλεφτόδεντρα των φίλων τους που πλουτίζουν, των γαλάζιων golden boys που έχουν κάνει επέλαση στον δημόσιο πλούτο σαν τις ακρίδες», είπε σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του.

«Ζητάμε», υπογράμμισε, «να επιστρέψει η δικαιοσύνη στη χώρα». Είπε ότι γνωρίζει πως θα είναι δύσκολη η επόμενη μέρα, όπως όμως επίσης γνωρίσει ότι «με δικαιοσύνη μπορούμε να δώσουμε στήριξη στους αδύναμους, στους μεσαίους, τους μη προνομιούχους. Αυτούς θέλουμε να εκφράσουμε».

Από την Άρτα έδωσε μια υπόσχεση στους πολίτες, όπως είπε: «Θα σταθούμε δίπλα σας και θα στηρίξουμε το δημόσιο ταμείο, να σταματήσει η λεηλασία, θα σταματήσει η κλεψιά και οι ανισότητες. Θα τα βγάλουμε πέρα, γιατί αυτός ο τόπος έχει δυνατότητες και αξίζει καλύτερα».





