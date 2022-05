Κοινωνία

Αιγάλεω: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τζαμαρία εμπορικού κέντρου

Ο οδηγός προσπάθησε να φύγει τρέχοντας, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς και προσήχθη.

Αναστάτωση προκλήθηκε, λίγο μετά τις 11:00 της Παρασκευής, σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή του Αιγάλεω, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τζαμαρία εμπορικού κέντρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχουν τραυματίες.

Σημειώνεται, ότι ο οδηγός αμέσως μετά την πρόσκρουση προσπάθησε να φύγει τρέχοντας από το εμπορικό κέντρο, αλλά εντοπίστηκε και προσήχθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του το όχημα που οδηγούσε μία γυναίκα.

