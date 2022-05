Πέθανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Αναμένεται ότι διάδοχός του ως εμίρης του Αμπού Ντάμπι θα αναδειχθεί ο ετεροθαλής αδελφός του



Πέθανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σέιχ Χαλίφα μπιν Ζάγεντ αλ Ναχίαν και εμίρης του Αμπού Ντάμπι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Κατά το Σύνταγμα, ο αντιπρόεδρος Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ αλ-Μάκτουμ, εμίρης του Ντουμπάι θα ασκεί καθήκοντα προέδρου μέχρι την σύγκληση του ομοσπονδιακού συμβουλίου, εντός 30 ημερών, για την εκλογή του νέου προέδρου.

Ο Σέιχ Χαλίφα Μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχίαν γεννήθηκε το 1948, το 2004 ανέλαβε την ηγεσία του πλουσιότερου εμιράτου, του Αμπού Ντάμπι και έγινε αρχηγός του κράτους. Αναμένεται ότι διάδοχός του ως εμίρης του Αμπού Ντάμπι θα αναδειχθεί ο ετεροθαλής αδελφός του Πρίγκιπας Διάδοχος Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζάγεντ αλ-Ναχίαν.

Ο Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ ήταν ο ντε φάκτο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά το 2014, όταν ο Χαλίφα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Εκτοτε σπανίως εμφανίσθηκε δημοσίως.

Βαθιά λύπη για τον θάνατο του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Χαλίφα μπιν Ζάγεντ αλ Ναχίαν (Khalifa bin Zayed Al Nahyan), εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΑΕ διευρύνθηκαν εκθετικά, επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών και εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπαράσταση στην οικογένειά του, τον λαό και την κυβέρνηση «του στενού φίλου και στρατηγικού μας εταίρου».

Το tweet του ελληνικού ΥΠΕΞ για τον θάνατο του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων:

Profoundly saddened by the passing of #UAE President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.During his tenure, ????-???? relations have expanded exponentially. We extend our sincere condolences & deepest sympathy to his family,the people & Gov’t of our close friend&strategic partner #UAE