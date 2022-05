Κοινωνία

Γεωργία Μπίκα: Την απαλλαγή του 27χρονου κατηγορούμενου προτείνει η εισαγγελέας

Τι αναφέρει η πρόταση της εισαγγελέως



Την απαλλαγή του 27χρονου γόνου εύπορης οικογένειας πρότεινε η εισαγγελέας προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του 27χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για «γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση του θύματος», αλλά τώρα η εισαγγελέας ζητάει να απαλλαχθεί ο κατηγορούμενος.

«Ψευδής» η καταγγελία της 24χρονης

Αποτιμώντας το σύνολο των στοιχείων του δικαστικού φακέλου, η εισαγγελική λειτουργός καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καταγγελία της 24χρονης υπήρξε ψευδής και κατά συνέπεια δεν θεμελιώνεται το αδίκημα της τέλεσης «γενετήσιων πράξεων χωρίς τη συναίνεση της παθούσας», η οποία αποδίδεται στον 27χρονο.

Από την κύρια ανάκριση, που ολοκληρώθηκε πριν περίπου δύο μήνες, δεν κατέστη άλλος κατηγορούμενος πέραν του 27χρονου καθώς δεν στοιχειοθετήθηκε η αρχική καταγγελία της κοπέλας περί ομαδικού βιασμού. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι την είδαν να επιστρέφει στο πάρτι, μετά την πρώτη αποχώρηση της, από το ξενοδοχείο και στη συνέχεια, να ακολουθεί τον κατηγορούμενο οικειοθελώς.

Η ίδια κατέθεσε ότι επέστρεψε στο ξενοδοχείο επειδή αισθανόταν ζαλισμένη και δεν βρήκε το αυτοκίνητο της. Πλήρωσε δωμάτιο για να διανυκτερεύσει εκεί αλλά μόλις βγήκε από το ασανσέρ την περίμεναν τρεις άνδρες οι οποίοι συμμετείχαν στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι και την οδήγησαν σε άλλο δωμάτιο όπου έπεσε θύμα βιασμού.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, δεν προέκυψε η χορήγηση ναρκωτικών ουσιών που επηρέασαν το νευρικό σύστημα της 24χρονης, κάμπτοντας τις αντιστάσεις της, ενώ και η κατανάλωση αλκοόλ ήταν σε χαμηλά επίπεδα.

Κατά την εισαγγελική πρόταση που αριθμεί 60 σελίδες, οι ισχυρισμοί της καταγγέλλουσας ήταν ψευδείς.

