Αθλητικά

Αντώνης Συκάρης: απεγκλωβίστηκε η σορός του ορειβάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσον καιρό θα χρειαστεί η αποστολή για τον επαναπατρισμό της σορού του άτυχου έλληνα ορειβάτη.

Μετά από έναν μήνα, δόθηκε τέλος στο θρίλερ με τη σορό του Έλληνα ορειβάτη, Αντώνη Συκάρη, που έχασε τη ζωη του στην κορυφή Νταουλαγκίρι στα Ιμαλάια.

Παρά τις προσπάθειες των αποστολών από τις 12 Απριλίου που έχασε τη ζωή του, ήταν αδύνατο να επιτευχθεί η ανάσυρση της σορού κυρίως λόγω των συνθηκών.

Η τελευταία ορειβατική αποστολή που ξεκίνησε στις 9 Μαΐου, κατάφερε να περισυλλέξει και να μεταφέρει με ασφάλεια τη σορό του Αντώνη Συκάρη μέχρι το Base Camp του Νταουλαγκίρι, έγινε γνωστό μέσα από την ανάρτηση από τη σελίδα του έλληνα ορειβάτη στο Facebook.

Αναμένεται η αερομεταφορά της σορού στο Νεπάλ και στη συνέχεια ο επαναπατρισμός της στην Ελλάδα, κάτι που θα διαρκέσει περίπου δύο με τρεις εβδομάδες.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Μετά απο έναν ολόκληρο μήνα προσπάθειας και ματαίωσης, η τελευταία ορειβατική αποστολή από Sherpas που ξεκίνησε απο το Base Camp στις 9 Μαΐου, κατάφερε επιτέλους να περισυλλέξει και να μεταφέρει με ασφάλεια το σώμα του Αντώνη μέχρι το Base Camp του Dhaulagiri.

Επόμενο βήμα αποτελεί η αερομεταφορά του μέχρι την Kathmandu του Nepal.

Ευελπιστούμε ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν την πορεία του ελικοπτέρου μέχρι το Base Camp, καθότι σήμερα απέτυχε η πρώτη προσπάθεια αερομεταφοράς.

Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα, στην Kathmandu θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επαναπατρισμού τις σωρού, που αναμένεται να διαρκέσουν 2-3 εβδομάδες.

(Φωτογραφία από την κάμερα του κινητού του Αντώνη.

Kathmandu, 25/03/2022)»

Ειδήσεις σήμερα:

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Και μέσω gov.gr οι καταγγελίες

Βόλος: Έδειρε την 7 μηνών έγκυο γυναίκα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)