Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Θανατηφόρος δόση κεταμίνης στην Τζωρτζίνα

Ποιες άλλες ουσίες εντοπίστηκαν εκτός από την κεταμίνη και τι αναφέρει το πόρισμα των ιατροδικαστών. Εκταφη προτείνει για να εντοπιστούν άλλες ουσίες προγενέστερες του θανάτου της Τζωρτζίνας.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχεικά με την υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα. Σε θανατηφόρο δηλητηρίαση από τη φαρμακευτική ουσία της κεταμίνης, αποδίδεται ο θάνατος της Τζωρτζίνας, σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη.

Στην ιατροδικαστική έκθεση που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA, αναφέρονται όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις που έγινα στην μεγαλύτερη κόρη της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη.

Συγκεκριμένα, ελήφθησαν αίμα και ούρα από την 9χρονη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί τοξικολογική εξέταση, από την οποία διαπιστώθηκε: Στο αίμα η παρουσία κεταμίνης και μεταβολίτη της (norketamine), lidocaine, prilovaine, valproic, acid, levetiracetam, phenoharbital, midazolam, nordazepam, clobazam και μεταβολίτης της (norclobazam).

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ποσοτικός προσδιορισμός των ανιχνευθέντων ουσιών στο μεταθανάτιο δείγμα αίματος έδειξε ότι η συγκέντρωσης της κεταμίνης ήταν ίση με 6,5 mg/Ml. Η ευρεθείσα αυτή συγκέντρωση είναι στο εύρος σύμφωνα με τον ιατροδικαστή των συγκεντρώσεων του φαρμάκου σε δείγματα μεταθανάτιου αίματος θανατηφόρων περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση κεταμίνης.

Στα ούρα ανιχνεύθηκαν ο ουσίες: Κεταμίνη, valproic, acid, levetiracetam, phenoharbital, paracetamol, ibuprofen, baclofen, temazepam, nordazepam, clobazam και μεταβολίτη της (norclobazam).

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τοξικολογικής εξέτασης η ανεύρεση ηωσινοφύλων και μονοκυττάρων με ηωσυνόφυλλα κοκκία, απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και συσχέτιση με το κλινικό ιστορικό, τους χορηγηθέντες φαρμακευτικούς ή άλλους παράγοντες και τα εν ζωή εργαστηριακά ευρήματα.

Όπως αναφέρει στο πόρισμα του ο ιατροδικαστής σε περίπτωση εκταφής θα ήταν σκόπιμη η λήψη τριχών για τον περαιτέρω έλεγχο χορήγησης ουσιών σε προγενέστερο του συμβάντος χρόνου.

