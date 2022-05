Πολιτική

Novartis - Πλεύρης: Αγωγή του Δημοσίου για να διεκδικήσει αποζημίωση

Με αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε τις ενέργειες της κυβέρνησης ώστε το Δημόσιο να διεκδικήσει αποζημίωση από τη Novartis.



Τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης ώστε το Δημόσιο να διεκδικήσει αποζημίωση από τη Novartis γνωστοποίησε ο Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η κυβέρνηση θα προβεί στη σύσταση επιτροπής διαπραγμάτευσης και στην έντολη για διορισμό δικηγορικής εταιρείας στις ΗΠΑ για προάσπιση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ακόμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, θα δοθεί εντολή για έγερση αγωγής ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης για διεκδίκηση της αποζημίωσης για την προσβολή του ελληνικού δημοσίου με επιφύλαξη για την τυχόν επιπλέον ζημιά που θα προσδιοριστεί και η οποία έχει ήδη συνταχθεί.

Η δήλωση του Υπουργού Υγείας

«Υλοποιώντας την κυβερνητική δέσμευση μας να διεκδικήσουμε αποζημίωση από την εταιρία Novartis για το συνόλο των παράνομων πρακτικών και σύμφωνα με πρακτικό του ΝΣΚ, προβαίνουμε επιπλέον στις ακόλουθες ενέργειες:

α) εντολή για σύσταση επιτροπής διαπραγμάτευσης

β) έντολη για διορισμό δικηγορικής εταιρείας στις ΗΠΑ για προάσπιση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και

γ) εντολή για έγερση αγωγής ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης για διεκδίκηση της αποζημίωσης για την προσβολή του ελληνικού δημοσίου με επιφύλαξη για την τυχόν επιπλέον ζημιά που θα προσδιοριστεί και η οποία έχει ήδη συνταχθεί.

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που επένδυσε στη σκευωρία και δεν διεκδίκησε τίποτα από την εταιρεία η κυβέρνηση της ΝΔ προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για να λογοδοτήσει η Novartis και να αποζημιωσει το ελληνικό δημόσιο για τις παράνομες πρακτικές της».

