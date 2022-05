Αθλητικά

Κρήτη: Αγνοείται Ιρανή αρσιβαρίστρια που μετείχε στο Παγκόσμιο νεανίδων

Ποια είναι τα πιθανά σενάρια για την εξαφάνιση της ανήλικης και πού εντοπίζονται τελευταία φορά τα ίχνη της.

Ώρες αγωνίας για την 17χρονη αθλήτρια από το Ιράν, που εξαφανίστηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πιο συγκεριμένα, η νεαρή Γιέκτα Τζαμάλι, συμμετείχε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών Εφήβων – Νεανίδων στο Ηράκλειο Κρήτης και η εξαφάνιση της έγινε την τελευταία ημέρα και ενώ είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο αρασέ και ήταν τέταρτη στο σύνολο.

Σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία του Ιράν, η Τζαμάλι έφυγε από το σημείο που είχε καταλύσει η ιρανική αποστολή χωρίς να ενημερώσει κανέναν, σε ώρα που ήταν σε εξέλιξη αγώνας συναθλήτριά της και από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν.

Η αθλήτρια είναι πιθανό να βρήκε ευκαιρία να διαφύγει μην θέλοντας να επιστρέψει στη χώρα της χωρίς ακόμη να έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να έχει διαφύγει σε άλλη χώρα της Ευρώπης, καθώς είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει εντός του ενιαίου χώρου Σένγκεν.

