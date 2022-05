Πολιτική

Ανδρουλάκης: Άνευ πολιτικής ουσίας το σκετσάκι Μητσοτάκη – Τσίπρα

Κατηγόρησε Μητσοτάκη και Τσίπρα ότι παίζουν ένα "θέατρο του παραλόγου" στη Βουλή, ενώ για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ότι " ήρθε για να μείνει".



Να βάλει εμπόδιο σε οποιαδήποτε πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία κάλεσε το Αμερικανικό κογκρέσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα ότι παίζουν ένα "θέατρο του παραλόγου" στη Βουλή, θέλοντας να στήσουν έναν "ψεύτικο διπολισμό", ενώ για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ότι " ήρθε για να μείνει".

"Στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, σχετικά με την αμυντική συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, είδαμε άλλο ένα σκετσάκι μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα", δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης κατά την περιοδεία του στον κεντρικό πεζόδρομο της Καλαμαριάς και συνέχισε:" Ενα σκετσάκι χωρίς καμία πολιτική σημασία. Αποδεικνύουν ότι σε πάρα πολύ σημαντικά θέματα για τη χώρα, που αφορούν την ανάγκη να έχουμε μία κοινή στρατηγική για τα μεγάλα εθνικά θέματα, βάζουν ως προτεραιότητα τον μικροκομματισμό και το αυτοσυντήρητο τους".

"Εμείς, με αίσθημα ευθύνης, στηρίξαμε αυτή τη συμφωνία, όπως στηρίξαμε και την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, γιατί πάνω από όλα μας ενδιαφέρει να θωρακίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα", είπε και πρόσθεσε: "Οφείλω να πω ότι τώρα πρέπει το αμερικανικό κογκρέσο να αποδείξει έμπρακτα ότι θα βάλει εμπόδιο σε οποιαδήποτε πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία. Αυτό οφείλουν να κάνουν οι Αμερικανοί, αν θέλουν να σεβαστούν τη χθεσινή ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή. Διότι δεν μπορούν να εξοπλίζουν μία χώρα η οποία είναι διεθνής ταραξίας, η οποία δεν σέβεται τις συνθήκες καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο και καταπατά συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της".

Ο κ. Ανδρουλάκης περπάτησε στον πεζόδρομο αντάλλαξε χειραψίες με καταστηματάρχες και περαστικούς συζήτησε μαζί τους για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, φωτογραφήθηκε με πολίτες και στο τέλος κάθισε για καφέ παρέα με στελέχη του κόμματος.

"Όσον αφορά την οικονομική κρίση συζήτησα με επιχειρηματίες, με καταστηματάρχες. Τα προβλήματα της ενεργειακής κρίσης ροκανίζουν μισθούς-συντάξεις διαθέσιμο εισόδημα", τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και σημείωσε:" 'Αρα η πολιτική πλατφόρμα που έχουμε καταθέσει, πλαφόν στη λιανική, που αύριο το πρωί θα δει την πραγματική μείωση ο πολίτης στο τιμολόγιο του. Δεν θα πληρώσουν μόνο το κράτος και ο πολίτης το μάρμαρο της ενεργειακής κρίσης, αλλά και οι μεγάλοι παραγωγοί, ξεκάθαρα και όχι με αυτά που βλέπουμε τώρα, να εμφανίζονται μειωμένα υπερκέρδη. Και, βέβαια, το πακέτο μέτρων που αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και το νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι μπορούν να παίρνουν συντάξεις αξιοπρέπειας με ένα ποσό της τάξης των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές είναι οι πολιτικές λύσεις που για μας είναι προτεραιότητα, για να περάσουμε την περιπέτεια της ενεργειακής κρίσης, χωρίς νέες κοινωνικές ανισότητες και κατακερματισμούς. Ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα από αυτό το θέατρο παράλογου που παρακολουθεί συστηματικά στην Ελληνική Βουλή μεταξύ Τσίπρα -Μητσοτάκη. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να του προσφέρουμε άλλες λύσεις προοδευτικές, ρεαλιστικές για ένα καλύτερο μέλλον για όλες τις Ελληνίδες για όλους τους Έλληνες".

Σε ερώτηση για την πορεία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: "Εγώ πιστεύω στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ ήρθε για να μείνει και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Και όσο κι αν προσπαθούν Μητσοτάκης και Τσίπρας να στήσουν ένα ψεύτικο δίπολο το μήνυμα είναι ξεκάθαρο από τον Ελληνικό λαό: ήρθαμε για να μείνουμε ως ισχυρή προοδευτική, ρεαλιστική δύναμη. Δεν θα βάλω νερό στο κρασί μου. Οι προτεραιότητες πού καταθέτω ως πολιτικό πρόγραμμα είναι προτεραιότητες που τις πιστεύω. Δεν είναι λαϊκισμός. Συμβαίνουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Γιατί να μη συμβεί και στον ελληνικό λαό; Γιατί να μην αλλάξουν τα πράγματα; Εγώ πιστεύω και υπηρετώ αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Για να αλλάξουν τα πράγματα και θα είναι προς όφελος όλης της ελληνικής κοινωνίας".

Σχετικά με στελέχη του κόμματος που πήγαν σε άλλους πολιτικούς χώρους ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι για όσους το έπραξαν αυτό για να κρατήσουν τις καρέκλες τους η πόρτα του συνεδρίου είναι κλειστή. "Όσοι ακολούθησαν οπορτουνιστικούς δρόμους χτίζοντας αφηγήματα για να διατηρήσουν τις καρέκλες τους, είναι προφανές ότι η πόρτα είναι κλειστή στο συνέδριο μας. Στο συνέδριο μας τους καλώ όλους όσοι πίστεψαν ιστορικά στη δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ, όσους πιστεύουν ακόμη και θέλουν να αγωνιστούν για μία ισχυρή δημοκρατική παράταξη για μία παράταξη η οποία θα μπορεί μέσα από ένα προοδευτικό πρόγραμμα να υπηρετήσει μεγάλες μεταρρυθμίσεις μεγάλες αλλαγές. Για ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν δρόμους μόνο και μόνο για να κρατήσουν τις καρέκλες τους, η πόρτα αξιακά είναι και θα παραμείνει κλειστή", είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχετικά με τις επισκέψεις του στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στο Φοίνικα και στον οργανισμό καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισήμανε: "Σε ότι αφορά τη σημερινή συζήτηση που είχαμε και στον ΟΑΣΘ και στον οργανισμό καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς, προτεραιότητα μιας ποιοτικής ζωής για τους Θεσσαλονικείς είναι να υπάρχει μία ανθρώπινη πόλη, μία πόλη όπου οι υπηρεσίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα είναι αξιοπρεπείς. Όπου η καθαριότητα θα είναι προτεραιότητα. Και δεσμεύτηκα, προσωπικά, στους εργαζόμενους και στους πολίτες ότι θα είμαστε στο πλευρό τους για όλα τα δίκαια αιτήματα, που κάνουν τη Θεσσαλονίκη μία ανθρώπινη πόλη. Οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα. Η πόλη έχει μείνει πίσω. Είναι μία πολύ μεγάλη πόλη σε πληθυσμό συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, που έχουν άλλες υποδομές και πολύ καλύτερες. Άρα το κεντρικό κράτος πρέπει να στηρίξει και τον ΟΑΣΘ, πέρα από το Μετρό, και, βέβαια, τα θέματα καθαριότητας και ποιότητας ζωής".

Στην περιοδεία τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευαν οι βουλευτές Γιώργος Αρβανιτίδης, Κωνσταντίνα Αδάμου, ο πρώην υπουργός Γιάννης Μαγκριώτης και κομματικά στελέχη.

