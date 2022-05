Τοπικά Νέα

Σέρρες: 91χρονος παρέσυρε ανήλικη μαθήτρια

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της νεαρής μαθήτριας.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 91 ετών άνδρας παρέσυρε 16χρονη, έξω από τα Άνω Πορόια Σερρών.

Η ανήλικη, που σύμφωνα με την αστυνομία είναι ισπανικής καταγωγής και βρίσκεται στην χώρα μας στο πλαίσιο ανταλλαγής μαθητών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερρών.

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε κι ο υπερήλικας οδηγός καθώς το όχημά του στη συνέχεια της παράσυρσης έπεσε πάνω σε δένδρα. Η υγεία τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο.

