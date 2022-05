Κοινωνία

Λέων στον ΑΝΤ1: η εκταφή της Τζωρτζίνας έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα (βίντεο)

Τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να γίνει εκταφή της Τζωρτζίνας, αλλά και τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών σχολίασε στον ΑΝΤ1 ο Γρηγόρης Λέων.

Ο Γρηγόρης Λέων, Πρόεδρος Ιατροδικαστικής Εταιρείας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, μετά τις εξελίξεις με το επίσημο πόρισμα του ιατροδικαστή για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Για τον θάναττο της 9χρονης, που κατηγορείται η μητέρα της Ρούλα Πισπιρίγκου, το πόρισμα, "έδειξε" ως αίτιο θανάτου την υπερβολική δόση κεταμίνης.

Σχετικά με την έρευνα ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ανέφερε: "Ουσιαστικά είναι μια επιβεβαίωση της αρχικής διερευνησης του συναδέλφου. Η δόση δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι θανατηφόρος, είναι αρκετά υψηλή και την εδωσε ως αιτία θανάτου στο παιδί."

Όσον αφορά την εκταφή της Τζωρτζίνας, ο ιατροδικαστής, ανέφερε γιατί είναι αναγκαίο να γίνει: “Είναι μία διαδικασία την οποία πιθανά θα έπρεπε να είχαμε κάνει όταν είχε ανασυρθεί το τάμπλετ από την κοπέλα. Θα πρέπει να ληφθούν τρίχες για να πάμε προς τα πίσω για να δούμε αν υπήρχαν άλλες ουσίες προγενέστερα του περιστατικού θανάτου."

Τέλος ο Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε και στους θανάτους των άλλων δύο κοριτσιών της Μαλένας και της Ίριδας και είπε μεταξύ άλλων πως υπάρχουν στοιχεία που μας καθοδηγούν: "Στη Τζωρτζίνα, γνωρίζουμε το τέλος της δεν γνωρίζουμε την αρχή των επεισοδίων και των κρίσεων. Υπήρχαν ευρήματα σαφή, δεν ξεκινάμε από το μηδέν ούτε στο πρώτο παιδί ούτε στο δεύτερο, τα δύο πρώτα παιδιά μας καθοδηγούν, έχοντας και ως οδηγό τις τοξικολογικές εξετάσεις."

