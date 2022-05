Κοινωνία

Φωτιά στην Χαλκιδική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη μάχη της κατάσβεσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση, στην περιοχή Στανός του Δήμου Αρναίας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες, ωστόσο λόγω της δυσπλασίας του οδοστρώματος, τα πυροσβεστικά οχήματα δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το σημείο.

Η άπνοια που επικρατεί στο σημείο ευνοεί την επιχείρηση της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην περιοχή επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στανός Χαλκιδικής. Επιχειρούν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 13, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Μονεμβασιά: Στο ψυχιατρείο των φυλακών ο δράστης

Αντώνης Συκάρης: απεγκλωβίστηκε η σορός του ορειβάτη

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής