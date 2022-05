Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πρώτη επικοινωνία των υπουργών Άμυνας ΗΠΑ και Ρωσίας

Τι συζήτησαν στην τηλεφωνική τους επικοινωνία για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η πρώτη επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Σοϊγκού μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία δεν έλυσε κανένα «ακανθώδες πρόβλημα», δήλωσε το Πεντάγωνο.

«Η τηλεφωνική επικοινωνία δεν έλυσε κανένα ακανθώδες πρόβλημα ούτε οδήγησε σε άμεσες αλλαγές στα όσα κάνουν ή λένε οι Ρώσοι», δήλωσε σε δημοσιογράφους ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού κατά την οποία ο αρχηγός του Πενταγώνου ζήτησε την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και τόνισε τη σημασία της διατήρησης των γραμμών επικοινωνίας, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Ήταν η πρώτη φορά μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου που επικοινώνησαν οι δύο ανώτατοι αξιωματούχοι των δύο χωρών.

Η τελευταία τους επικοινωνία ήταν στις 18 Φεβρουαρίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

Το Reuters ανέφερε ότι ο Όστιν είχε προσπαθήσει πολλές φορές να μιλήσει με τον Σοϊγκού από τότε που ξεκίνησε η εισβολή, αλλά αξιωματούχοι είπαν ότι η Μόσχα φαινόταν να μην ενδιαφέρεται να συνομιλήσει.

Ο Όστιν τόνισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας, δήλωσε ο Τζον Κίρμπ.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν δημιουργήσει μια ανοικτή γραμμή άμεσης επικοινωνίας μετά την εισβολή -την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση»- για να αποτρέψουν λάθος υπολογισμούς και κλιμάκωση στην περιοχή.

Η ανοικτή γραμμή άμεσης επικοινωνίας για στρατιωτική απεμπλοκή ("κόκκινο τηλέφωνο") είναι μια ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή που εδρεύει στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Διοίκησης και υπάγεται στον πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Τοντ Γουόλτερς, ο οποίος ηγείται όλων των αμερικανικών δυνάμεων στην ήπειρο.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε «με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς».

«Συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα διεθνούς ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία», ανέφερε το TASS, επικαλούμενο το υπουργείο.

ΗΠΑ: εξηγήσεις για τη στάση του Ερντογάν με την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τη θέση της Τουρκίας όσον αφορά την πιθανή ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Εξωτερικών, που είναι αρμόδια για τις ευρωπαϊκές και τις ευρασιατικές υποθέσεις, αφού ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε νωρίτερα ότι η Άγκυρα δεν στηρίζει το αίτημα των δύο χωρών.

Μιλώντας με δημοσιογράφους η Κάρεν Ντόνφριντ είπε ότι το θέμα θα συζητηθεί στην σύνοδο υπουργών του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί το Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνομίλησε σήμερα με την πρωθυπουργό της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον και τον Φινλανδό πρόεδρο Σαούλι Νιινίστο, σε ένα τηλεφώνημα που κράτησε λίγο πάνω από μισή ώρα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ο Φινλανδός πρόεδρος έγραψε στο Twitter ότι «παρουσίασε τα επόμενα βήματα της Φινλανδίας ενόψει της ένταξής» της στο ΝΑΤΟ και πρόσθεσε ότι η χώρα του «είναι βαθύτατα ευγνώμων απέναντι στις ΗΠΑ για τη στήριξη» που της παρέχουν.

Η Τουρκία απείλησε σήμερα να μπλοκάρει την ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά μόνο εάν εγκριθεί ομόφωνα το αίτημα από όλες τις χώρες-μέλη του Συμφώνου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι επανέλαβε την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον θα στήριζε το αίτημα ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε έτοιμος να υποδεχτεί τις δύο χώρες «με ανοιχτές αγκάλες».

