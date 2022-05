Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα σε παιδιά - Μαγιορκίνης: Εξετάζεται αλληλεπίδραση του αδενοϊού 41 με τον κορονοϊο

Ο καθηγητής επιδημιολογίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα κρούσματα που δηλώθηκαν στον ECDC. Ποιο σύμπτωμα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς.

Για τα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά και την ανησυχία που επικρατεί παγκοσμίως μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος αναφέρθηκε και στα τρία κρούσματα που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα.

Όπως είπε ο κ. Μαγιορκίνης η ενημέρωση του ECDC και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα αποτελεί μια σταθερή πρακτική, ενώ ξεκαθάρισε πως πρόκειται για πιθανά κρούσματα, αφού όπως εξήγησε πως ο ορισμός του πιθανού κρούσματος περιλαμβάνει μια μόνο εξέταση και είναι οι υψηλές τρανσαμινάσες.

Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε πως αυτή την στιγμή δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας στην Ελλάδα, τα πιθανά κρούσματα δεν σχετίζονται μεταξύ τους και ανέφερε πως το πιθανότερο είναι να πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια, η οποία προέρχεται από μια κοινή λοίμωξη. Σημείωσε ακόμα πως εξετάζεται από τους επιστήμονες να υπάρχει αλληλεπίδραση του αδενοϊού 41 με τον κορονοϊό και πρόσθεσε πως ο κορονοϊός από μόνος τους δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με τα κρούσματα ηπατίτιδας σε παιδιά.

Απαντώντας στο ερώτημα αν μπορεί να σχετίζεται με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι τα περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως είναι σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, οπότε δεν φαίνεται να έχει σχέση με το εμβόλιο.

Τέλος, το πρώτο σύμπτωμα που θα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς και να απευθυνθούν στο νοσοκομείο είναι το κιτρίνισμα δέρματος στο παιδί.

