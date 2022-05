Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πήραν και το League Cup οι “πράσινοι”

Το 2ο League Cup «Νίκος Σαμαράς» της Ιστορίας του κατέκτησε ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός.



Το 2ο League Cup «Νίκος Σαμαράς» της Ιστορίας του κατέκτησε ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε στο ΟΑΚΑ με 3-0 του Κυπελλούχου ΠΑΟΚ στον δεύτερο τελικό, ανατρέποντας την ήττα του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.

Η κλάση των Πρωτοψάλτη, Ντεν Ντρις και το καθαρό μυαλό των «πράσινων» στα καθοριστικά σημεία των δύο πρώτων σετ, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του «τριφυλλιού», χαρίζοντάς του -μετά το πρωτάθλημα- και το League Cup, μπροστά σε 5.000 φίλους του.

Πριν από το πρώτο σερβίς έγινε στις εξέδρες του ΟΑΚΑ η απονομή του πρωταθλήματος στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες ξεκίνησαν μαζί πόντο-πόντο, μέχρι το 4-4, όταν ο Παναθηναϊκός έχτισε ένα πρώτο μικρό σερί φτάνοντας στο 7-4, χάρις στην αποτελεσματικότητα του Ντεν Ντρις στο μπλοκ και στην επίθεση. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε στη συνέχεια την απόδοσή του και βρήκε λύσεις από το σερβίς του Μπράουν, περνώντας μπροστά με 13-14. Ο Ντεν Ντρις έδειξε ξανά τα αντανακλαστικά του και την ποιότητά του στο πιο καθοριστικό σημείο και μαζί με το μπλοκ του Στάλεκαρ, έδωσαν ξανά «αέρα» 4 πόντων στον Παναθηναϊκό (21-17), κλείνοντας το σετ στο 25-19.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά και στο δεύτερο σετ, παίρνοντας προβάδισμα τριών πόντων (7-4). Ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την υποδοχή του και με τους πόντους των Ούντρις-Μπράουν, ανέτρεψε το σκορ, φτάνοντας στο 9-13. Εκεί έβγαλαν ξανά «αντίδραση» οι «πράσινοι» και με μπροστάρη τον Πρωτοψάλτη ισοφάρισαν σε 14-14. Ο Ούντρις και ο Ντεν Ντρις συνέχισαν να οδηγούν τις επιθέσεις των δύο ομάδων, με τον Πρωτοψάλτη να σημειώνει άσο σε κομβικό σημείο, δίνοντας προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 23-22.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 23-23, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε σετ-μπολ, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, καθώς ο Πετρέας σταμάτησε στο μπλοκ τον Ρανγκέλ. Οι «πράσινοι», ωστόσο, βρήκαν λύσεις με το μπλοκ του Ρανγκέλ που πήρε το... αίμα του πίσω σταματώντας τον Κουμεντάκη, για να «τελειώσει» και το δεύτερο (και καθοριστικό) σετ ο Ντεν Ντρις (27-25).

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε με... φόρα και ψυχολογία και πήρε γρήγορα ένα προβάδισμα 4 πόντων (8-4), το οποίο και συντήρησε για μεγάλο διάστημα. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βρει λύσεις με τον Ούντρις και τον Πετρέα, όμως ο Πρωτοψάλτης (που αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης) ήταν σε τρομερή βραδιά χαρίζοντας πολύτιμους πόντους σε όλα τα σημεία που προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς ο «δικέφαλος του Βορρά». Ο ΠΑΟΚ δεν το... παράτησε και ισοφάρισε σε 23-23 με το μπλοκ του Σωτηρίου στον Ντεν Ντρις, όμως το άστοχο σερβίς του Σωτηρίου (φιλέ) και η επίθεση άουτ από τον Ούντρις, έδωσαν στον Παναθηναϊκό και το τρίτο σετ (25-23) κι έβαψαν «πράσινη» τη νίκη.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Νικάκης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Παρατηρητής Διαιτησίας: Ράπτης, Διαιτητής Challenge Κουτσούλας, Επόπτες: Κατερλή, Γεωργιάδης, Σπίγγου, Βαρατάσης, Γραμματεία: Θεοδωρίδου

