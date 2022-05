Πολιτισμός

Κορυτσά: Αλβανοί ράπερ βεβηλώνουν ορθόδοξο τέμπλο (βίντεο)

Τι αναφέρει η ανακοίνωση διαμαρτυρίας της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας:

Αλβανοί νεαροί ράπερ, προχώρησαν σε μία προσβλητική πράξη, προκαλώντας με βίντεοκλιπ εντός του Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης της Κορυτσάς, μάλλον λαμβάνοντας την απαραίτητη άδεια.

Οι νεαροί τραγουδιστές, στάθηκαν μπροστά σε ένα από τα πιο σημαντικά εκκλησιαστικά τέμπλα της Κορυτσάς, θέλοντας να κάνουν το «κομμάτι» τους, έχοντας πλήρη άγνοια ή μάλλον θέλοντας να προκαλέσουν τους Ορθοδόξους σε όλη την Αλβανία.

Η ανακοίνωση διαμαρτυρίας της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας:

“Εκφράζουμε την ανησυχία, τη λύπη και την αγανάκτησή μας για τη βεβήλωση των λειτουργικών αντικειμένων της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, μιας από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές κληρονομιές του λαού μας.

“Το μουσικό βίντεο «Πικάσο» που γυρίστηκε στο Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης στην Κορυτσά, μπροστά από το τέμπλο της Ρεχόβας (το οποίο δεν έχει επιστραφεί άδικα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, με το πρόσχημα της «διατήρησης αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς» είναι ένα σαφές σημάδι ασέβειας προς αυτές τις πνευματικές αξίες. Αυτό το περιβάλλον είναι εντελώς ακατάλληλο, για τις αξίες που αντικατοπτρίζει, για την προώθηση αυτού του είδους μουσικής.

“Εκεί, με σεβασμό στην παράδοση και τον πολιτισμό που έχουν δημιουργήσει αυτά τα ιερά αντικείμενα, θα ψυχαγωγούν οι ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής και όχι ήχοι που προσβάλλουν αυτούς και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Οι εικόνες είναι ιερά λειτουργικά αντικείμενα, στα οποία οι Ορθόδοξοι πιστοί προσεγγίζουν με ιδιαίτερη ευλάβεια και σεβασμό. Ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτο και οδυνηρό να αντιμετωπίζονται ανεύθυνα από τα ιδρύματα που υποτίθεται ότι τα συντηρούν και τα προστατεύουν."

Πηγή: himara.gr

