Φινλανδία: Η Ρωσία της “κόβει” το ρεύμα

Διακόπτει η Ρωσία την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Φινλανδία., εν μέσω της έντασης λόγω της πιθανής ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.



Η Ρωσία θα αναστείλει από το Σάββατο, 14 Μαΐου, τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη Φινλανδία, λόγω απλήρωτων χρεών, ανακοίνωσε σήμερα η προμηθεύτρια εταιρεία RAO Nordic Oy, που ανήκει εξ ολοκλήρου στη ρωσική εταιρεία InterRAO.

Η RAO Nordic Oy, που εδρεύει στο Ελσίνκι, δεν έχει λάβει πληρωμές για την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει στη Φινλανδία από τις 6 Μαΐου, όπως ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της, κάνοντας λόγο για «έλλειψη μέσων» για την πληρωμή της ενέργειας που εισάγεται από τη Ρωσία.

«Είμαστε επομένως υποχρεωμένοι να αναστείλουμε την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις 14 Μαΐου», ανέφερε ο πάροχος. «Πρόκειται για μια έκτακτη κατάσταση που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 20 χρόνια (…) Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σύντομα και οι παραδόσεις από τη Ρωσία θα ξαναρχίσουν», εξήγησε.

Η RAO Nordic, ο κυριότερος εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσία στις σκανδιναβικές αγορές, δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002.

Ο πρόεδρος και η πρωθυπουργός της Φινλανδίας δήλωσαν την Πέμπτη υπέρ της ένταξης της χώρας τους στο ΝΑΤΟ, διευκρινίζοντας ότι η επίσημη απόφαση θα ανακοινωθεί την Κυριακή. Η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα συνιστούσε «ασφαλώς» απειλή για τη Ρωσία, αντέδρασε το Κρεμλίνο ενώ το υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι η Μόσχα θα ήταν υποχρεωμένη «να λάβει μέτρα, στρατιωτικο-τεχνικά και άλλα, για να βάλει τέλος στις απειλές για την εθνική ασφάλεια» της Ρωσίας.

Fingrid: Ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο

Ωστόσο, η διαχειρίστρια του δικτύου ηλεκτροδότησης στη Φινλανδία διαβεβαίωσε ότι δεν θα παρουσιαστεί πρόβλημα με την αναστολή εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσία, την οποία ανακοίνωσε νωρίτερα η προμηθεύτρια εταιρεία RAO Nordic.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο και δεν θα είναι δύσκολο. Μπορούμε να το διαχειριστούμε, με λίγο περισσότερες εισαγωγές από τη Σουηδία και τη Νορβηγία», δήλωσε ο Τίμο Καουκόνεν, ένα στέλεχος της διαχειρίστριας εταιρείας Fingrid.

Η RAO Nordic, που ανήκει σε ποσοστό 100% στη ρωσική InterRAO, ανέφερε νωρίτερα ότι οι εισαγωγές θα διακοπούν από τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), λόγω απλήρωτων λογαριασμών.

Σύμφωνα με τη Fingrid, το ηλεκτρικό ρεύμα που εισάγεται σήμερα από τη Ρωσία καλύπτει περίπου το 10% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας. Η εισαγόμενη ποσότητα θα μπορούσε να καλυφθεί με εισαγωγές από τη Σουηδία και, εν μέρει, από την εγχώρια παραγωγή.

Η φιλανδική εταιρεία εξήγησε ότι η Nord Pool, το πανευρωπαϊκό χρηματιστήριο ενέργειας, δεν έχει πληρώσει τη RAO από τις 6 Μαΐου για το ηλεκτρικό ρεύμα που αγόρασε από τη ρωσική υπηρεσία κοινής ωφέλειας. «Η Nord Pool είναι αυτή που τους πληρώνει. Η Fingrid δεν συμμετέχει σε αυτό το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, εμείς παρέχουμε τις συνδέσεις μεταφοράς από τη Ρωσία στη Φινλανδία», είπε στο πρακτορείο Reuters ο Ρέιμα Παϊβίνεν, ο αντιπρόεδρος της Fingrid.

