Κοινωνία

Αιγάλεω: άνδρας απειλεί να πέσει από καμπαναριό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το περιστατικό που σήμανε συναγερμό στις αρχές.

Συναγερμός στις αρχές το βράδυ της Παρασκευής καθώς ένας άνδρας έχει ανέβει στο καμπαναριό της Αγίας Αικατερίνης στο Αιγάλεω και απειλεί πως θα πέσει στο κενό.

Πιο συγκεκριμένα, η εκκλησία βρίσκεται στην περιοχή των Ορυζομύλων κοντά στο Γ' Νεκροταφείο και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Σοφία: Το ατέλειωτο “μαρτύριο” του μνημείου

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Θανατηφόρος δόση κεταμίνης στην Τζωρτζίνα

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πήραν και το League Cup οι “πράσινοι”